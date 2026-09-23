|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Testujeme nový iPhone 18 Pro. Některé novinky nás překvapily
V redakci začínáme testovat nový iPhone 18 Pro, který je od pátku spolu s větší variantou 18 Pro Max v prodeji. Novinek nabídne nové „pročko“ hned několik, některých si všimnete hned, jiné jsou...
To je rekord, tak velkou baterii ještě běžný mobil neměl. A není to cihla
Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává...
Operátor O2 kompenzuje výpadek služeb, zákazníci získají poukaz k nákupu
Operátor O2 měl v pondělí zhruba od deváté hodiny výpadek pevného internetu, který se podařilo vyřešit do dvanácté hodiny. Důvodem bylo poškození sítě pří výkopových pracích. Nyní nabízí všem...
Otec nezničitelných hodinek v Praze. Jeho nápady připravily půdu těm chytrým
Kikuo Ibe je muž, který pomohl změnit svět náramkových hodinek. Právě on a jeho tým totiž přišli s alternativou ke křehkým a luxusním hodinkám. A odolné hodinky Casio G-Shock se staly fenoménem,...
Myslel si, že je jen unavený. Hodinky od Applu ho vyvedly z omylu
Apple zveřejnil další životní příběh, v němž hrají zásadní roli jeho chytré hodinky. Nadšený amatérský sportovec se původně domníval, že je jen unavený. Právě totiž absolvoval, podle vlastních slov,...
iPhony jsou vyprodané. Jděte po zajímavých slevách konkurenčních značek
Máte nový iPhone? Tak na tento dotaz vám u autorizovaných prodejců nyní kladně neodpoví. Pokud nechcete čekat, tak se můžete vydat za konkurenčními přístroji za akční ceny. Nabídky jsou však mnohem...
Operátor O2 kompenzuje výpadek služeb, zákazníci získají poukaz k nákupu
Operátor O2 měl v pondělí zhruba od deváté hodiny výpadek pevného internetu, který se podařilo vyřešit do dvanácté hodiny. Důvodem bylo poškození sítě pří výkopových pracích. Nyní nabízí všem...
Myslel si, že je jen unavený. Hodinky od Applu ho vyvedly z omylu
Apple zveřejnil další životní příběh, v němž hrají zásadní roli jeho chytré hodinky. Nadšený amatérský sportovec se původně domníval, že je jen unavený. Právě totiž absolvoval, podle vlastních slov,...
Zákazníci se mohou divit. Novinky Xiaomi přináší i nepříjemná překvapení
Xiaomi po méně než roce ukazuje nástupce populární série dostupnějších smartphonů série Redmi Note. Novinky jsou tentokrát čtyři místo pěti a bohužel kvůli drahým pamětím zdražily, ale pořád je to...
Samsung si střílí z Applu. Našel si vlastního šéfa Applu Tima Cooka
Rivalita mezi Samsungem a Applem již v minulosti vyústila v pár klipů, v nichž si jihokorejský výrobce svého konkurenta dobíral. Nyní využil změny v jeho vedení, když Tim Cook krátce před premiérou...
Testujeme nový iPhone 18 Pro. Některé novinky nás překvapily
V redakci začínáme testovat nový iPhone 18 Pro, který je od pátku spolu s větší variantou 18 Pro Max v prodeji. Novinek nabídne nové „pročko“ hned několik, některých si všimnete hned, jiné jsou...
Smartphone a powerbanka v jednom. Přitom to na první pohled nepoznáte
Donedávna se obřími bateriemi chlubily modely čínských značek, které však byly primárně určené jen pro tamní trh. Nyní přichází jeden model i pro Evropu. S kapacitou baterie přes 9 000 mAh je to...
Skoro jako u zrcadlovek, nové top iPhony mají praktickou funkci foťáku
Fotoaparáty smartphonů prošly v posledních letech zásadními vylepšeními. Výrazně narostl počet megapixelů, přibyla optická stabilizace a špičkové modely se pyšní teleobjektivy. Mohlo by se zdát, že...
To je rekord, tak velkou baterii ještě běžný mobil neměl. A není to cihla
Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává...
Když technologie nestačí, nastupuje značka. Apple testuje hranice věrnosti
Společnost Apple testuje, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit nikoli za technologický náskok, ale za značku, ekosystém a vlastní neochotu odejít.
Prodej pozemků, 3 555 m2 - Prostřední Suchá
Stará, Havířov - Prostřední Suchá, okres Karviná
2 109 514 Kč
Otec nezničitelných hodinek v Praze. Jeho nápady připravily půdu těm chytrým
Kikuo Ibe je muž, který pomohl změnit svět náramkových hodinek. Právě on a jeho tým totiž přišli s alternativou ke křehkým a luxusním hodinkám. A odolné hodinky Casio G-Shock se staly fenoménem,...
Vylepšení vašeho iPhonu máte teď na dosah. Stahujte velkou aktualizaci
Majitelé iPhonů mohou stahovat novou aktualizaci systému iOS, která přinese celou řadu novinek. iOS 27 klade důraz na celkově svižnější systém, optimalizaci různých systémových funkcí a přináší i...