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iPhony jsou vyprodané. Jděte po zajímavých slevách konkurenčních značek

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ilustrační snímek iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro/18 Pro Max Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy Z Flip 8 Google Pixel 11 Google Pixel 11 Pro Google Pixel 11 Pro a Pixel 11 Pro XL Redmi Note 17 Pro Max Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G iPhone 17e
Máte nový iPhone? Tak na tento dotaz vám u autorizovaných prodejců nyní kladně neodpoví. Pokud nechcete čekat, tak se můžete vydat za konkurenčními přístroji za akční ceny. Nabídky jsou však mnohem kratší než dřív a týkají se téměř výhradně dražších přístrojů.

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21. září 2026  10:17,  aktualizováno  22. 9. 16:41

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