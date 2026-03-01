Novinky meziročně zdražují a tento trend zřejmě jen tak neskončí. Přesto jsme našli akční ceny i u nových modelů a také velmi zajímavé ceny smartphonů z minulé kolekce jednotlivých značek. Většinou mají výbornou výbavu a cenový rozdíl oproti novinkám je velký.
Začít můžeme u Applu. Kdo by chtěl aktuální nejlepší model 17 Pro Max, tak v případě ideální verze s 512 GB paměti musí počítat s cenou k 40 000 Kč. U autorizovaných prodejců však lze nyní pořídit o generaci starší iPhone 16 Pro Max za zajímavou cenu.
Ano, nová sedmnáctka (vlevo na fotce) je o něco lepší, ale 16 Pro Max ve verzi s pamětí 512 GB nyní pořídíte běžně za 28 990 Kč. A to už je rozdíl, který stojí za zvážení. Dodejme, že 16 Pro Max už přímo Apple nenabízí, jen autorizovaní prodejci.
Konkurenční Samsung aktuálně na část portfolia nabízí slevy v podobě cashbacku. To znamená, že slevu dostanete vyplacenou výrobcem po registraci na webu. Ušetřit lze dva až pět tisíc korun. Pět tisíc třeba na Samsungu S25 FE s pamětí 256 GB. Aktuálně vyje na 14 790 Kč.
Jenže je tu dilema. Model FE je o něco slabší než základní S25, i když také o něco novější. Ale to úplně podstatné není. S25 aktuálně s cashbackem pořídíte za 16 790 Kč s pamětí 256 GB a nebo, pokud jste skromní, s pamětí 128 GB už za 14 790 Kč. Ač loňský, je to stále skvělý telefon.
Samsung má dvoutisícový cashback i u levnějších modelů áčkové řady. Nás zaujal model A36, což je takový solidní základ střední třídy u Samsungu z roku 2025. Ale stále velmi slušný. Aktuálně ho pořídíte za 5 800 korun s pamětí 128 GB.
U Motoroly jsou aktuálně nejzajímavější ceny na relativně velmi nové přístroje. Tenký Edge 70 má na jednu stranu aktuálně základní cenu 16 500 korun (nedávno byl i o tři tisíce levnější), ale k telefonu stále dostanete balík věcí za víc jak deset tisíc. Dvoje sluchátka, hodinky a lokalizační čip.
Další model z řady 70 s dovětkem Fusion je ještě novější, to už je vyloženě model 2026. Má výbornou výbavu a aktuálně ho seženete za 9 500 korun. V kategorii okolo deseti tisíc to jedna z nejatraktivnějších nabídek.
Motorola Signature je také letošní model, nejvyšší u výrobce. Po představení telefon šokoval umístěním velmi vysoko v žebříčku DxO Mark. Je to jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. Aktuálně za akčních 22 500 Kč. Což je s ohledem na výbavu výhodná cena.
Xiaomi aktuálně má ve slevě především řadu 15T, což jsou stále velmi čerstvé modely z loňského podzimu. Nás zaujal výkonný 15T Pro, který s pamětí 256 GB aktuálně vyjde na 12 990 Kč. Což je skvělá cena na telefon na pomezí střední třídy a top modelů.
Stále lze také sehnat iPhone Air, tedy aktuální model za skvělých 19 990 Kč. Což představuje slevu rovných 10 000 Kč. Telefon je to neobvyklý, ale výborný.
Honor aktuálně nabízí zcela novou řadu 600. Má i zaváděcí slevy, ale i s nimi nejlevnější 600 Lite vyjde jen těsně pod deset tisíc korun. Pokud chcete skoro to samé, tak stále docela nový model Magic 8 Lite aktuálně seženete za 7 999 Kč.
A pokud chcete ještě víc ušetřit, tak vám poslouží i loňský Honor 400 Lite za 6 500 Kč. Cenový rozdíl je značný u telefonů této kategorie.
Obdobně lze doporučit, pokud chcete šetřit, i loňský Samsung A56. Nový model A57 startuje na 12 990 Kč, předchůdce se stejnou pamětí 128 GB vyjde aktuálně s cashbackem na 7 990 Kč. Dost velký rozdíl.
Na závěr jedno véčko. Těch nyní na trhu moc není, čeká se na nové Razry od Motoroly. Samsung Z Flip 7 běžně stojí 29 tisíc, dnes ho koupíte s cashbackem za 22 tisíc.
