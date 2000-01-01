Donedávna platilo, že Apple v aktuálním životním cyklu slevy na iPhony nedává. V posledních letech se obvykle v polovině cyklu na drobné slevy dostalo, ale málokdy přes deset procent z původní ceny. Nyní však jeden aktuální model můžete mít o třetinu levněji. Konkurenční modely jsou však ještě levnější.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pro modelový rok 2025/26 Apple loni v září uvedl čtyři modely: iPhone 17, iPhone Air a dvojici prémiových modelů Pro a Pro Max.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model Air byl hodně očekávaný, mluvilo se o něm snad dva roky dopředu. A vlastně splnil to, co se očekávalo. Velmi tenký telefon s určitými kompromisy. Základní cena začínala na 29 990 Kč, což nebylo málo, ale iPhony všeobecně nejsou laciné zboží.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
O iPhonu Air se mluvilo tak dlouho, že konkurenční Samsung už o půl roku dřív avizoval podobně koncipovaný telefon, z kterého se nakonec vyklubal model S25 Edge (spodní přístroj).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone Air má samozřejmě malou baterii, 3 150 mAh je málo i v kontextu jiných dnešních modelů značky. Ale den telefon vydrží a jinak lze použít externí baterii připojenou přes MagSafe.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jedním ze dvou hlavních omezení tenkého telefonu je jediný snímač hlavního foťáku. To je podobná situace jako u levného iPhonu 17e. Ale v reálu ten v Airu funguje výborně. Ano, kdo chce hlavně fotit, půjde jinam, ale jinak je to naprosto dostačující.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Velmi dobrý je i přední foťák, ten je stejný jako u dalších aktuálních modelů značky. A pak je tu druhé omezení, telefon už nemá slot na fyzickou SIM. Což je však jen záležitost zvyku s výjimkou těch, kteří potřebují rychle střídat anonymní předplacenky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktuálně lze iPhone Air s pamětí 256 GB pořídit už za 19 990 Kč, někteří prodejci ho pak mají o tisícovku dráž. Verze s 512GB úložištěm stála a vlastně stále stojí přímo u Applu (ten totiž nezlevňuje a drží se dávné strategie) 35 990 Kč, u obchodníků ho však seženete už za 22 990 Kč (ale i za 26 990 Kč). Nejvyšší verze 1 TB původně za 41 990 Kč je nyní u obchodníků už od 25 990 Kč.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavním konkurentem Airu byl Samsung S25 Edge. S tím dělal loni Samsung drahoty a původně ho v Česku ani nenabízel. Základní cena byla od 31 499 Kč, ale hned při vstupu na český trh dával výrobce slevu, takže telefon reálně stál od 23 999 Kč. Dnes už ho u velkých prodejců nekoupíte, vybraní menší obchodníci ho mají už od 15 000 korun, ale může to být šedý dovoz.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung koncepčně iPhone Air kopíroval, jeho předností byl dvojitý fotoaparát, ale převratná výhoda to nebyla.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Edge nebyl ošklivý telefon, ale iPhone Air má podle nás víc stylu. Konstrukčně jsou na tom oba telefony dobře, obavy, že by se ohýbaly, praxe nepotvrdila. Přestože mají těla silná pod šest milimetrů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Třetím tenkým telefonem, který přišel na trh, je Motorola Edge 70. Označení Edge patří modelové řadě a je tradiční. Takže vlastně na tenkost telefonu označení vůbec neupozorňuje.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorola byla od počátku levnější než iPhone i Samsung, je to telefon střední třídy, což ukazuje hlavně procesor Snapdragon 7 gen 4. Konkurenti mají čipy nejvyšší třídy. Foťák má dva snímače, ač na první pohled slibuje víc. Ale hlavní je opticky stabilizovaný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Edge 70 má v pase šest milimetrů, což je o fous víc než konkurenti. Ale to je v praxi bezvýznamný rozdíl. Vzhled je povedený, zpracování perfektní a až na procesor není výbava vůbec špatná. Třeba baterie má kapacitu 4 800 mAh.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon loni v listopadu startoval za akčních 16 500 korun, dnes Motorolu Edge 70 seženete od 13 000 korun v různých akčních nabídkách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz