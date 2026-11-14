Satelit dnes používá 11 procent lidí, tedy o osm procentních bodů méně než v roce 2023, kabelovou televizi pak 20 procent, což je pokles o šest procentních bodů za čtyři roky. Příjem televizního signálu přes anténu volí 38 procent lidí, tedy o dva procentní body víc než loni, ale o pět bodů méně než v roce 2023.
„Internet už při sledování televize a video obsahu není doplněk. Má jasný náskok před anténou. Televizi a další videoobsah přes něj sleduje 89 procent lidí, anténu používá 38 procent. Debata o budoucnosti televize proto musí vycházet z toho, jak lidé veškerý videoobsah skutečně sledují,“ uvedl prezident APMS Jiří Grund.
Sledováním přes internet se ve výzkumu uskutečněného mezi víc než 1500 respondenty rozumí internetová televize, například Magenta TV, Oneplay nebo Vodafone TV, placené streamovací služby jako Netflix či HBO Max, HbbTV, tedy obsah z internetu dostupný přes „červené tlačítko“ na ovladači, a také videa na YouTube a dalších webech.
Nejčastěji se přes internet dívají mladší lidé. Hlavním způsobem sledování je pro téměř devět z deseti respondentů ve věku 25 až 34 let (88 procent) a pro více než polovinu lidí, kteří žijí v domácnosti s dětmi (72 procent). Mění se ovšem i chování seniorů. Internet jako nejčastější způsob sledování uvádí 39 procent lidí ve věku 65 až 79 let, loni to bylo 34 %.
„Senioři mění návyky ze dvou důvodů. Sami přecházejí na nové způsoby sledování a zároveň do této skupiny postupně vstupují ročníky, které jsou na internetovou televizi zvyklé. Po čtyřech ročnících měření můžeme říct, že nejde o výkyv jednoho roku, ale o stabilní generační posun,“ doplnil Kamil Kunc ze společnosti NMS Market Research.
U všech žánrů kromě zpravodajství už lidé pořady nejčastěji sledují přes internet. Největší převahu má internet u sportu, zahraničních seriálů a dětských pořadů. U sportu se projevuje, že práva na velké sportovní přenosy přecházejí na placené kanály. Zpravodajství zůstává jediným žánrem, který lidé sledují nejčastěji přes klasickou anténu.
Většina lidí v příštím roce až dvou letech zásadní změnu ve svém sledování nečeká. Pokud ano, růst nejčastěji předpokládají u streamovacích služeb, kde si filmy a seriály pouštějí, kdy chtějí. Domácnosti jsou na změnu připravené. Tři ze čtyř (73 %) mají televizi připojenou k internetu. Každá osmá (13 %) má jen starší televizi bez chytrých funkcí a takových domácností ubývá. Dalších šest procent má chytrou televizi, kterou k internetu nepřipojilo, a devět procent domácností televizi nemá vůbec.