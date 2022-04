Zloděj ukradl vůz i s dítětem. K autu navedl policii iPhone

Je to jedna ze situací, kterou žádný rodič nechce zažít. A sice když v dáli mizí váš vůz s vědomím, že v něm sedí váš potomek. Jednatřicetiletá Jerrica Mooreová tomu šla napřed. V pondělí čtvrtého dubna dopoledne zajela v Atlantě ve státě Georgia na parkoviště, ze svého vozu vystoupila a vzdálila se od něj, aniž by jej zamkla. To neuniklo kolemjdoucímu muži, který situace hbitě využil. Naskočil do vozu, nastartoval a zmizel s ním.

Mooreová zloději nahrála i tím, že klíčky od vozu zanechala v zapalování. Patrně ji nenapadlo, že by se mohlo cokoliv stát – na zadním sedadle seděl její devítiletý syn. To však zloděj pravděpodobně vůbec netušil a zjevně ho to neodradilo ani poté, co přítomnost dítěte zaznamenal. S vozem se totiž následně snažil policejním hlídkám zmizet.

Matka navzdory vypjaté situaci nezpanikařila a duchapřítomně obratem zalarmovala policii, jíž následně předávala přesné informace, kde se její vůz se synem uvnitř v danou chvíli nachází. Využila funkci Find My iPhone, díky níž dokázala sledovat aktuální polohu synova iPhonu. Potažmo tedy i jejího vozu. Policistům tím značně ulehčila pátrání.

Atlantská policie na své facebookové stránce informovala, že se strážníkům podařilo s pomocí kolegů z Georgijské státní policie a oddělení šerifa okresu Fulton vůz lokalizovat. Auto s uneseným dítětem sledoval důstojník státní patroly, zloděj se však snažil zmizet. Díky PIT manévru, tedy násilnému zastavení pronásledovaného vozu pomocí přesně mířeného nárazu do jeho zadní části, po kterém dostane smyk a řidič je tak nucen zastavit, se jim podařilo dostat vůz mimo komunikaci.

Syn Mooreové nebyl při policejním zásahu zraněn, přesto byl v rámci prevence převezen na kontrolu do atlantské dětské nemocnice Hughese Spaldinga. Zloděje, který byl identifikován jako osmatřicetiletý Darius White, policisté na místě zatkli a putoval do vazby. Obvinili jej z únosu, násilí proti dítěti a krádeže.

Atlantská policie poděkovala všem zasahujícím jednotkám a současně v souvislosti s tímto incidentem důrazně upozornila, aby lidé své vozy uzamykali a nenechávali v nich žádné cennosti. „Včetně svých dětí,“ dodalo místní oddělení v příspěvku na Facebooku.

Zpanikaří a dítě vysadí kdekoliv u cesty

Amber Rollinsová, ředitelka organizace Kids and Car Safety věnující se problematice dětí nechaných bez dohledu rodičů ve vozech či v jejich okolí, prostřednictvím portálu Fox News varovala, že takovéto incidenty se mohou stát kdekoli.

„Děje se to v bezpečných, pěkných čtvrtích, u obchodů, školek i na příjezdových cestách k domům,“ varovala s tím, že zločinci využijí každé příležitosti, kdy lidé ponechají nezamčený vůz na okamžik bez dohledu. Dítěte na zadním sedadle si však všimnou až po krádeži auta.

„Většinou si to velmi rychle uvědomí a zpanikaří,“ dodala s tím, že tito padouši následně buď vůz opustí, nebo z něj dítě vysadí někde u krajnice a s vozem následně zmizí.