Uměle vytvořená scéna využívající jedny z nejznamějších internetových memů, která je zasazena do ulic New Yorku, byla vytvořena pomocí AI video nástroje Seedance 2.5 od čínské společnosti ByteDance. Generování dlouhých videí je pro umělou inteligenci stále značnou výzvou, musí se totiž vypořádat s konzistentním vyobrazením obličejů, všemožných detailů i s udržením stejné scény po delší časový úsek.
Mohli se někdy potkat? Slavné memy v jednom záběru. Autor nepřekvapí
Našli jsme funkční telefonní budku. Zavoláte si z ní jen za dvě kačky
Od doby, co v Česku dosloužila poslední telefonní budka, uplynulo již pět let. Nacházela se v Hlubyni na Příbramsku a naposledy se z ní dalo zavolat 17. června 2021. V té době z ní však už dva roky...
Toto je opravdový Český ráj. Z výhledů z této vojenské věže budete nadšeni
Redakční putování po zajímavých základnových stanicích tuzemských operátorů nás s Cetinem a O2 zavedlo i na nejvyšší horu Českého ráje. Na Kozákově (745 m n. m.) se od roku 1994 tyčí šestiboká...
Zaplatíte víc a budete nevěřícně kroutit hlavou. Přivítejme novinku Xiaomi
Výrobci nové levné mobily raději nepředstavují, a když už výjimečně něco ukážou, tak to rozhodně žádný šlágr není. Zde je výborný příklad od Xiaomi. Jednoduchá rada zní: kupujte starý model, dokud je...
Už víme, kdy Apple představí nové iPhony. Datum je stejné, den jiný
Apple konečně zveřejnil datum premiéry nových iPhonů 18 a také úplně prvního skládacího iPhonu. Datum je tradiční, ale den je to jiný než v minulých letech. Spektrum představených modelů však bude...
Na tuto vojenskou věž můžete legálně vylézt. Výhled si užijete
Na výšku má 48 metrů, ale dostanete se jen do její poloviny. I z veřejnosti přístupné vyhlídkové plošiny vojenské věže na vrchu Kozákov se však nabízí skvělý kruhový rozhled nejen na Český ráj....
Mohli se někdy potkat? Slavné memy v jednom záběru. Autor nepřekvapí
Ano, je to jen výplod umělé inteligence, přesto je to docela vtipná sešlost. Slavné osobnosti z internetových memů se umělé inteligenci podařilo zachytit na jedné americké křižovatce. Od tureckého...
Na tuto vojenskou věž můžete legálně vylézt. Výhled si užijete
Na výšku má 48 metrů, ale dostanete se jen do její poloviny. I z veřejnosti přístupné vyhlídkové plošiny vojenské věže na vrchu Kozákov se však nabízí skvělý kruhový rozhled nejen na Český ráj....
Toto je nový smartphone podle vašich přání. Zásadní je jeho cena
Samsung uvádí na trh novou generaci svého „fanouškovského smartphonu“, který láká na kombinaci funkcí špičkových modelů řady Galaxy S26 a zároveň relativně výhodnou cenu. Nový Galaxy S26 FE dostal...
Už víme, kdy Apple představí nové iPhony. Datum je stejné, den jiný
Apple konečně zveřejnil datum premiéry nových iPhonů 18 a také úplně prvního skládacího iPhonu. Datum je tradiční, ale den je to jiný než v minulých letech. Spektrum představených modelů však bude...
Našli jsme funkční telefonní budku. Zavoláte si z ní jen za dvě kačky
Od doby, co v Česku dosloužila poslední telefonní budka, uplynulo již pět let. Nacházela se v Hlubyni na Příbramsku a naposledy se z ní dalo zavolat 17. června 2021. V té době z ní však už dva roky...
Češi sjíždějí Balkán, odhalil operátor. Ale jedničkou je stále Turecko
Operátor O2 zveřejnil data, kam jezdí jeho zákazníci v létě na dovolenou, respektive kde využívají jeho roamingové služby. Zajímavá jsou především místa mimo Evropskou unii. Tam vede Turecko, ale...
Na první pohled šok, ceny jsou děsivé. Ale ve skutečnosti jsou novinky výhodné
Nové smartphony řady Pixel 11 od Googlu nejsou až na výjimky dražší než předchůdci. Vzrostla sice úvodní „cena od“, ale to kompenzuje nárůst paměti. V předprodeji navíc mohou novinky dávat mnohdy...
Zase to jsou jedny z nejlepších fotomobilů. Google ukazuje nejen sílu softwaru
Smartphony Google Pixel patří dlouhodobě ke špičkovým fotomobilům. A Google u nich ukazuje sílu softwaru. To předvádějí i letošní modely, které v testu potvrdily, že opět patří ve své třídě k tomu...
Keramika a ikonický design. Apple chystá nové hodinky včetně odolných
Nová generace chytrých hodinek od Applu dorazí po boku smartphonových novinek a internetem se již šíří spekulace a náznaky, jak bude sestava novinek vypadat a co budou umět. Pokud se chystáte letos...
Toto je opravdový Český ráj. Z výhledů z této vojenské věže budete nadšeni
Redakční putování po zajímavých základnových stanicích tuzemských operátorů nás s Cetinem a O2 zavedlo i na nejvyšší horu Českého ráje. Na Kozákově (745 m n. m.) se od roku 1994 tyčí šestiboká...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Zaplatíte víc a budete nevěřícně kroutit hlavou. Přivítejme novinku Xiaomi
Výrobci nové levné mobily raději nepředstavují, a když už výjimečně něco ukážou, tak to rozhodně žádný šlágr není. Zde je výborný příklad od Xiaomi. Jednoduchá rada zní: kupujte starý model, dokud je...
Chcete luxusní záběry z dovolené? Tak vyzkoušejte toto místo v Česku
Z Janských Lázní je to sem pěšky víc než pět kilometrů, zabere to zhruba dvě a půl hodiny. Anebo můžete využít visutou lanovku. Ta vás kousek pod vrchol Černé hory vyveze za necelých osm minut. Bez...