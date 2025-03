Zákaz mobilů na školách nic neřeší. Duševní pohodu nezlepší, tvrdí studie

Výzkumníci podle britského portálu The Guardian tvrdí, že zákazy telefonů na školách musí být součástí širší strategie zaměřující se na řešení negativního dopadu používání mobilních zařízení na děti. Z jejich studie, v níž porovnávali 1 227 žáků ve věku 12 až 15 let z 30 středních škol ve Velké Británii, vyplývá, že zákazy mobilů ve školách samy o sobě studijní výsledky dětí nezlepší a nemají ani vliv na jejich duševní pohodu.

Při svém průzkumu sice zjistili, že delší čas strávený na mobilních telefonech a sociálních sítích obecně souvisí s horšími známkami, špatnou kvalitou spánku, nesoustředěností a nedostatkem pohybu, ale zároveň došli ke zjištění, že tyto výsledky se mezi školami, které telefony na své půdě zakázaly, a školami, kde nejsou žáci v jejich používání omezováni, nelišily.

Podle výsledků studie, která byla zveřejněna v časopise Lancet’s Regional Health Europe, totiž pokusy omezit používání mobilů na školách neměly žádný zásadní vliv na celkový čas, který děti na svých mobilech během dne strávily. Britští vědci tak podotýkají, že jakékoli zákazy musejí být součástí širší strategie, jejímž cílem je snížení času, který studenti tráví na mobilech. Dospěli k závěru, že neexistuje žádný důkaz, že by restrikce v současné podobě měly příznivý vliv na duševní zdraví a pohodu dospívajících nebo jejich studijní výsledky.

To však neznamená, že by zvýšené používání chytrých telefonů a sociálních médií nemělo na dospívající nepříznivé důsledky. Studie potvrdila, že neúměrně dlouhá doba strávená nad displeji mobilů ovlivňuje duševní zdraví studentů, jejich chování ve třídě, fyzickou aktivitu i kvalitu spánku. Vědci souhlasí s tím, že je důležité snížit používání telefonů a sociálních sítí, a pozitivně tak ovlivnit duševní pohodu dospívajících, ale nesmí se tak dít jen na školní půdě. Podotýkají, že o omezení používání mobilů mezi dospívajícími by se mělo uvažovat i mimo školská zařízení.

„Zákazy v izolaci nestačí k řešení negativního dopadu. Musíme udělat víc, než jen zakázat telefony ve školách,“ řekla BBC hlavní autorka studie, doktorka Victoria Goodyearová s tím, že její závěr nutně nevylučuje restriktivní opatření na školách, ale sama o sobě nejsou účinným způsobem, jak se s negativními dopady nadměrného používání mobilů dospívajícími vypořádat.

Ředitel kampaně Smartphone Free Childhood Joe Ryrie zmínil, že vzdělávací instituce razí názor, že přístup dětí ke smartphonům během školního dne negativně ovlivňuje jejich schopnost soustředit se i jejich chování a duševní zdraví. Dodává však, že studie vědců z University of Birmingham ukazuje, že jde o větší problém, který nevyřeší jen zákaz mobilů na školách.

„Jde o kritický společenský problém, který vyžaduje naléhavou pozornost ze strany rodičů, škol a vlády,“ dodal s tím, že „bude zapotřebí mnohem přísnější regulace, aby byly platformy sociálních médií bezpečnější a nenávykové pro děti“.

Poukázal přitom na alarmující statistiku uvedenou ve studii: průměrný čas, který studenti během dne stráví na svém smartphonu, je čtyři až šest hodin. „To je pro děti děsivé množství času, které stráví posouváním a přejížděním,“ upozornil.

Britská ministryně školství Bridget Phillipsonová je přesvědčená, že mobily nemají ve třídě místo a je správné, aby školy proti jejich používání rázně zakročily. Podle mluvčího britské vlády mají učitelé jasné pokyny, jak používání mobilů ve školách regulovat.

„Naším cílem je udržet mladé lidi v bezpečí a zároveň těžit z nejnovějších technologií. Do léta vstoupí v platnost nová ochrana dětí prostřednictvím zákona o online bezpečnosti, která je ochrání před škodlivým obsahem a zajistí, že budou mít online prostředí přiměřené věku,“ uvedl zástupce vlády s tím, že pro jasné závěry o vlivu smartphonů na děti jsou zapotřebí další důkazy. Vláda proto zahájila vlastní výzkum vlivu sociálních médii na celkovou pohodu dětí, který vede Univerzita v Cambridge.