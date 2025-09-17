Záměrně odevzdávali nefunkční mobily, tak je nyní na školách zakážou plošně

Autor: ,
  13:41
Od příštího školního roku začne ve Švédsku platit plošný zákaz mobilů ve školách. Týkat se bude žáků ve věku od 7 do 16 let. Již nyní není možné na řadě škol telefony používat, nicméně žáci se stávající zákazy naučili obcházet. Plošné nařízení má být oproti tomu vynucováno důkladně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zákaz nošení mobilních telefonů do švédských škol je podle listu The Guardian součástí balíku nových školních pravidel, který představila vláda ve Stockholmu. Každý žák, který od podzimu 2026 přijde ve Švédsku do školy s chytrým telefonem, jej bude muset odevzdat a dostane zpět po vyučování.

„Bude se to týkat všech mladých lidí ve Švédsku a nebude to dobrovolné,“ řekla švédská ministryně školství Simona Mohamssonová.

Řada škol již v současnosti zakazuje používání telefonů v čase vyučování a vybírá od dětí jejich přístroje. Mnozí žáci se však naučili zákaz obcházet, když například při kontrole odevzdávali nefunkční telefony a své si ponechávali. Nyní by měl zákaz být vynucován důkladně, na což pro příští rok vláda vyhradila 95 milionů švédských korun (210 milionů Kč), na rok 2027 pak 100 milionů.

Zákaz je součástí rozsáhlých změn, které ministryně představila jako „historickou rozpočtovou investici do školství a největší reformní agendu za 30 let“.

V jejím rámci Švédsko kromě zákazu telefonů zavede změny výukového plánu, hodnocení žáků a vzdělávání učitelů.

Zakázali byste plošně mobily na českých školách?

K omezování telefonů ve školách nedávno přistoupilo několik evropských zemí. Francie od tohoto školního roku zakázala telefony v době vyučování žákům od 11 do 15 let, kteří je musejí při vstupu do školy odevzdávat. Mladší děti je nesmí nosit vůbec. Zakázat telefony ve školách se letos rozhodla i dánská vláda.

Zastánci zákazů argumentují tím, že děti bez telefonů mají ve školách více sociálních kontaktů, více se pohybují, lépe se soustředí a objevuje se méně případů šikany.

