Automobilka Škoda se pochlubila neobvyklým technickým prvenstvím. Její elektromobil Peaq je prvním v Evropě vyráběným vozem, který dostal funkci bezdrátového nabíjení mobilních telefonů (i dalších zařízení) ve standardu Qi2 s magnety. Toto řešení umožňuje nabíjet mobilní telefony bezdrátově výkonem až 25 W, přičemž je plně kompatibilní i s technologií MagSafe u telefonů Apple.
Nabíjecí box peaqu integrovaný ve středové konzoli je za tímto účelem zcela nově navržen. Namísto rovné plochy, kterou pro nabíjení mobilů využívaly vozy Škoda (ale většinou i konkurence) dosud, jsou v přihrádce dva kruhové výstupky. Uvnitř po obvodu mají ukryté magnety, které zajistí přesné a pevné usazení telefonu na místě. Obvod nabíjecího výstupku je také podsvícený, barva podsvícení pak slouží i k indikaci nabíjení.
Bezdrátové nabíjení mobilů v autech
Škoda se aktuálně chlubí evropským prvenstvím v zavedení Qi2 s magnety. Bezdrátové nabíjení mobilů pak automobilka nabízí už od roku 2016. Ve světovém měřítku patří prvenství v zavedení bezdrátového nabíjení značce Toyota, která ho do modelu Avalon zabudovala v samotném závěru roku 2012. Šlo tehdy o standard Qi. Aktuální verzi Qi2 jako první představil v globálním měřítku Nissan, a to nejprve u modelu Murano pro americký trh na počátku letošního roku.
Nabíječky jsou navrženy tak, aby na ně telefon dosedl přesně i v případě, že má dnes velmi obvyklý mohutný výstupek sestavy fotoaparátů. Přihrádka také myslí na aktivní chlazení telefonů, takže by se nabíjené zařízení nemělo přehřívat třeba v situaci, kdy je zároveň bezdrátově spojeno s infotainmentem vozu a slouží k navigaci. To není úplná novinka, chlazení přihrádky pro mobil nabízí už třeba malá fabia, tady ho nicméně nejspíš museli konstruktéři trochu posílit.
Důraz na kompatibilitu
Řešení umožňuje i nabíjení dalšího příslušenství, například sluchátek. A samozřejmě je možné nabíjet telefony, které standard Qi2 nepodporují nebo nemají v zádech integrované magnety.
Z hlediska nabíjení mohou nastat dvě situace. Ideální je mít telefon v pouzdře s magnety, nebo na jeho záda připevnit magnetické kolečko: pak opět bude zaručeno přesné a pevné uchycení přístroje i maximální možný nabíjecí výkon (závisí na standardu v telefonu). Pokud bude telefon na nabíječce položen jen tak, sníží elektronika výkon nabíjení. A mobil také může v přihrádce i trochu cestovat.
USB-C je standard
Používat bezdrátové nabíjení ve vozech Škoda není nutnost. Už nějakou dobu jsou všechny modely od nejmenšího typu Fabia až po aktuálně největší Peaq vybaveny i USB-C konektory. U nich byl dosud maximem výkon nabíjení 45 W, nové elektromobily Epiq a Peaq tuto hodnotu navyšují na 60 W.
Automobilka přiznává, že nejde otestovat kompatibilitu se všemi telefony, ale snaží se ji zajistit v co největší šíři. „Zaměřujeme se především na nejnovější telefony podporující standard Qi2 a současně i na vybrané populární modely využívající starší standard Qi 1.3. Díky tomu máme jistotu, že systém bude v běžném provozu spolehlivě fungovat s naprostou většinou zařízení,“ řekl vedoucí vývoje infotainmentu a ozvučení Michal Zajíc.
Svižný vývoj i pro koncern
Vývoj nového řešení probíhal přímo v Mladé Boleslavi a trval rok a půl. To nezní jako kdovíjak svižné tempo, ale automobilka tvrdí, že jde o zhruba poloviční čas, který je v odvětví pro vývoj podobného komponentu obvyklý. Škoda vyvíjela řešení pro celý koncern Volkswagen, takže ho v brzké době potkáme i ve vozech dalších značek.