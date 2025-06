Skládací smartphony s ohebným displejem jsou na trhu prakticky od roku 2020. Do loňska se prodeje zvyšovaly meziročně o 40 procent a vypadalo to na velký úspěch. Pro výrobce to je zajímavý segment, jsou to drahé přístroje s velkou marží.

Celkově však u obou typů zařízení chybí výrobcům větší odvaha zaexperimentovat. Letos se o to pokusil Huawei s netradičním formátem véčka.