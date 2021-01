Jsou to už dva roky, co čínské Xiaomi ukázalo koncept skládacího smartphonu. Na dvou místech ohýbaný mobil vypadal úžasně. Firma ovšem doposud žádný takový telefon na trh neuvedla. To by se letos mělo změnit, podle nizozemského portálu LetsGoDigital by Xiaomi mělo uvést hned tři modely. Jejich možné podoby prozrazují patenty.

Autor: Evan Blass