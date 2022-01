Výkonnostní test potvrdil skládací pixel od Googlu. Mohl by být už letos

Prvotní nadšení z blížícího se příchodu skládacího pixelu krátce před koncem loňského roku zmírnila informace na blogu společnosti DSCC (Display Supply Chain Consultants), podle níž Google zrušil objednávky na díly potřebné pro toto zařízení. A to údajně kvůli pochybám, že by revoluční novinka v jeho nabídce byla na úzce specializovaném trhu skládacích smartphonů, kterému kraluje jihokorejský Samsung s modelovou řadou Galaxy Z, dostatečně konkurenceschopná.

A podle DSCC se skládacího pixelu nedočkáme minimálně ani v první polovině letošního roku. Nicméně dobrou zprávou je, že od myšlenky takového smartphonu Google neupustil. Naznačuje to výkonnostní test Geekbench, v němž se nedávno objevilo zařízení Google Pipit, což by podle dřívějších zpráv mělo být kódové označení skládacího modelu (v původní fázi vývoje Google používal označení Passport). Podle některých médií tento test značí, že bychom se skládacího pixelu mohli přece jen letos dočkat, byť Google prozatím nic takového nepotvrdil.

Test, v němž zařízení získalo 4 811/11 349 bodů (test výkonu na jedno jádro/více jader), však především odhalil některé klíčové parametry. Telefon pohání osmijádrový procesor se čtyřmi jádry taktovanými na 1,80 GHz, dvěma na 2,80 GHz a zbývajícími dvěma na 2,25 GHz, grafický procesor je Mali-G78. Skládací pixel tak pravděpodobně používá identický procesor vlastní výroby, kterým jsou premiérově osazeny oba aktuální modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro, tedy Tensor (více viz Bez překvapení. Nové pixely od Googlu ovšem konkurenci zatopí).

Už to značí, že skládací novinka Googlu by po stránce výkonu oproti současné smartphonové špičce nikterak nepokulhávala. Obavy z nedostatečného výkonu tedy nebudou oním důvodem, proč společnost premiéru odložila. Skládací pixel by měl navíc disponovat stejně velkým vnitřním flexibilním displejem jako Galaxy Z Fold 3 od Samsungu či 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí. „Vadou“ na kráse v očích Googlu by tak mohla být snad jen absence podpory dotykového pera, klasická selfie kamera (nikoliv ta pod displejem) či hlavní fotoaparát s výrazně nižším rozlišením oproti současným šestkovým pixelům (12 Mpix namísto 50 Mpix).

Geekbench dále prozradil, že operační paměť disponuje štědrými 12 GB a uživatel má k dispozici 256 nebo 512 GB vnitřní paměti. Operačním systémem je pak samozřejmě aktuální Android 12. Což je na jednu stranu zarážející, jelikož Google již loni v říjnu oznámil verzi systému určenou pro zařízení s velkým displejem (tablety) či právě skládací smartphony, která nese označení 12L (písmeno L značí large, tedy velký). Android 12L je navíc již dostupný v testovací beta verzi.

Její druhá verze vydaná 12. ledna navíc obsahuje dvě animace ukazující vkládání SIM do zařízení. A to konkrétně do skládacího smartphonu. Animace jsou podle portálu 9to5google identické s animacemi používanými Googlem pro nastavování běžných pixelů, v kódu navíc odkazují na kódové označení skládacího pixelu (Pipit). Portál nicméně podotýká, že tyto animace skládacího smartphonu ve složeném i rozloženém stavu mohou být ve finální verzi systému pozměněny nebo zcela odstraněny.

Je pravděpodobné, že sériový skládací pixel bude opatřen právě Androidem 12L. Podle portálu PhoneArena se tak nabízí možnost, že by společnost obě novinky, tedy jak uzpůsobený operační systém, tak skládací Google Pixel, mohla představit současně. To je však vzhledem k údajnému načasování vypuštění finálního Androidu 12L v prvním letošním čtvrtletí v rozporu s předpovědí společnosti DSCC uvedenou výše. Jedno je každopádně jisté: na obojí si budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Tajemstvím je prozatím zahalen i design očekávané novinky. Nicméně již loni možnou podobu skládacího pixelu graficky zpracoval designér Waqar Khan. Jeho designový koncept Pixel Fold neskrývá inspiraci současnými Pixely 6. To ovšem nevylučuje možnost, že Google bude u své skládací prvotiny, co se designu týče, ještě odvážnější.