Samsung našel inspiraci v Číně. Chystá novinku, kterou jen tak někdo nemá

Samsung podle zasvěcených zdrojů snížil objednávky flexibilních OLED panelů pro současné skládačky Galaxy Fold 6 a Flip 6 u své displejové divize (Samsung Display) o více než 10 %. Stejné zdroje podle portálu GSM Arena odhalily, že společnost je v současnosti po technologické stránce připravena na zcela nový produkt. Stejně tak je na něj připraven i dodavatelský řetězec jihokorejského výrobce.

Onou novinkou v jeho portfoliu má být smartphone koncepce, která se na trhu objevila teprve před nedávnem. Uvedl ji čínský Huawei, řeč je o trojitém skládacím smartphonu, respektive modelu s dvěma ohyby. Právě takový smartphone by Samsung podle zasvěcených zdrojů mohl uvést na trhu už následující rok.

Nicméně poslední slovo bude mít v tomto ohledu jeho divize Mobile eXperience, která je zodpovědná za skládací smartphony. Pokud by Samsung trojitou skládačku skutečně uvedl na trh, mohl by být svým způsobem průkopníkem. Huawei sice svůj Mate XT neprodává pouze na domácím čínském trhu, avšak i toto revoluční zařízení je stále zatíženo americkým embargem, které čínské společnosti znemožňuje používat služby Googlu a procesory s podporou 5G. Zatímco na domácím čínském trhu to nevadí, tak v globálním pohledu to huaweiům výrazně ubírá na jejich konkurenceschopnosti.

Nicméně s klesajícím zájmem zákazníků o nové chytré skládačky se patrně nepotýká pouze Samsung. GSM Arena totiž informovala, že dodávky flexibilních OLED panelů od Samsung Display budou letos činit jen 12 milionů kusů. To je ve srovnání s loňskými dodávkami, které dosáhly 20 milionů kusů, výrazný 40% pokles. Portál dodává, že kromě displejů pro produkty řady Galaxy Z tato čísla zahrnují i další společnosti jako Xiaomi, Vivo či Oppo, které se spoléhají na Samsung coby dodavatele potřebných ohebných displejů.

Zhruba dvě třetiny objednávek (přibližně osm milionů kusů ohebných displejů) však připadají na Samsungy Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6, původně se přitom předpokládalo, že letošní objednávky dosáhnou počtu 10 milionů. Výše zmíněná „trojskládačka“ by beze sporu mířila na movitější uživatele, současně však společnost potřebuje zpřístupnit skládací smartphony i pro širší zákaznické spektrum.

O to by se podle zasvěcenců z Jižní Koreje mohl Samsung pokusit levnějším chytrým flipem. Kudy v tomto ohledu cesty jihokorejského výrobce povedou, to ukáže až čas. Jedno je však jisté, Samsung musí přijít s něčím, co u zákazníků opět rozvíří zájem o jeho skládačky.