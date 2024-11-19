náhledy
Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka Caviar představila další vlastní vizi skládacího iPhonu. Ten by však, ačkoli mu eleganci upřít nelze, u uživatelů neuspěl.
Autor: Caviar
Se skládacím iPhonem si dává Apple načas. Jedno je už jisté: mezi velkými hráči na mobilním trhu bude tím posledním, kdo takový smartphone uvede. Motorola totiž v těchto dnech své portfolio rozšířila i o skládací model ve tvaru knížky.
Autor: Motorola
Právě taková konstrukce se očekává i od Applu. Ten se v tomto případě rozhodl upřednostnit svůj perfekcionalismus, když se snažil třeba vyřešit problém nevzhledné rýhy v ohebném displeji v místě pantu. Tedy jeden z přetrvávajících neduhů skládacích smartphonů.
Autor: Caviar
To stále dává prostor řadě „vizionářů“ nejen z řad nezávislých designerů. Vlastní vizi nadcházející novinky Applu představil i Caviar. Po stránce designu se inspiroval u současné generace iPhonu.
Autor: Caviar
Výsledkem je elegantní přístroj, který by si jistě získal řadu příznivců. Jenže se zdá, že výrobce luxusních smartphonů trochu pochybil. Stačí se podívat na spodní stranu s USB-C konektorem…
Autor: Caviar
Z této části telefonu lze usoudit, že jeho tloušťka se oproti běžnému iPhonu příliš neliší. Bavíme se přitom o telefonu v rozloženém stavu, tedy pouze o jedné jeho části. Skládačka od Caviaru by tak ve složeném stavu byla silná jako téměř dva konvenční iPhony položené na sobě.
Autor: Caviar
Přitom v minulosti, před téměř sedmi lety, tato luxusní značka představila jinou, odlišnou vizi skládacího iPhonu. A v jejím případě byla právě i přijatelná tloušťka jedním z důležitých parametrů.
Autor: Caviar
Tehdy si toto Caviar ohlídal, přece jen šlo v té době o velmi neobvyklou trojskládačku. V současnosti již není taková konstrukce utopií…
Autor: Caviar
Jako první takový smartphone představil čínský Huawei. Mate XT byl však dostupný výhradně na domácím čínském trhu. To platí i pro novější model Mate XTs.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Nicméně Huawei už není jediným výrobcem, kdo takový smartphone umí vyrobit. Nedávno se k němu připojil i největší tržní rival Applu, jihokorejský Samsung. Avšak i jeho Galaxy Z TriFold není běžně k dostání, dostupný je jen na vybraných trzích.
Autor: Samsung
Zlom by mohl nastat ve chvíli, kdy by smartphonovou trojskládačku nabídl některý další výrobce. Sázet na to, že by to mohl být Apple, asi nemůžeme. V jeho případě by to byl pravděpodobně běh na delší trať, však i na konvenčnější skládačku se u něj čeká neúměrně dlouho.
Autor: Caviar
Možná se měl Caviar inspirovat u nedávných úniků, které nabízejí pohled na to, jak by měl iPhone Fold vypadat. A je to docela překvapení.
Autor: Ice Universe
Apple by totiž měl telefonu dát trochu jiný formát: měl by být nižší a širší s poměrem stran 4:3. Dodejme, že většina současných telefonů má poměr stran 21:9 a mnohé skládačky byly ještě víc nudloidní.
Autor: Ice Universe
iPhone Fold bude podle úniků i docela kompaktní. Přední displej má mít úhlopříčku jen 5,35 palce, takže by se stal jedním z nejkompaktnějších telefonů na trhu.
Autor: Ben Geskin
Hlavní displej skládacího iPhonu by měl mít úhlopříčku 7,6 palce, což je méně než u konkurence, která se snaží nabízet osmipalcové panely. Premiéru by si první skládací iPhone měl odbýt v září letošního roku.
Autor: Ben Geskin