Klip působící tak, jako by pocházel přímo od Applu, poskytuje realistický pohled na možnou podobu jeho prvního skládacího smartphonu. iPhone Ultra představí John Ternus, nový šéf Applu (více viz Nový šéf Applu to nebude mít jednoduché. Kdo je muž, který nahradí Tima Cooka), již za pár dní. Právě Ternusův hlas provází celým videem.
Jeho autor, Gunho Lee, využil část dosavadních úniků. Padnou tak zmínky o 7,8" vnitřním displeji, dvojité baterii, precizně zpracovaném pantu či výkonném čipu A20 Pro. Fiktivní Ternus vyzdvihuje také flexibilní displej bez rýhy. Podaří se Applu tento přetrvávající neduh skládacích smartphonů skutečně odstranit? To se dozvíme při letošním Apple Eventu, který se uskuteční ve středu 9. září.