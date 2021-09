Příští iPhony přijdou o výřez displeje. Skládací model se odkládá

Ještě v květnu byl Kuo přesvědčen, že co se skládacích smartphonů týče, Apple do rozjetého vlaku naskočí nejpozději za dva roky. Skládací iPhone považuje totiž za jedno z nejzásadnějších zařízení této kategorie. Nyní nicméně svou prognózu upravil: skládacího iPhonu se podle něj nedočkáme dříve než v roce 2024. Na trh by tak dorazil dlouhých pět let poté, co největší rival Applu, společnost Samsung, představil svůj první skládací Galaxy Fold.

Přehodnocení své původní prognózy Kuo podle portálu Phonearena odůvodňuje tím, že Apple zaostává za plánem. Ve své zprávě odeslané klientům nicméně nespecifikoval, co zpomalení vývoje způsobilo. Každopádně se zdá, že odsunutí termínu uvedení ohebného iPhonu o rok nikterak neovlivnilo jeho původní odhady prodejních čísel.



Ve své květnové prognóze totiž předpověděl, že v posledním kvartálu tehdy zmiňovaného roku 2023 by prodeje „skládačky“ Applu měly dosahovat 15 až 20 milionů kusů (více viz Ohebný iPhone přijde napřesrok. Displeje dodá úhlavní konkurent). Apple má oproti androidí konkurenci jednu značnou výhodu: prakticky nikdo, kdo touží po skládacím iPhonu, se kvůli odložení jeho uvedení nebude ohlížet po skládacím smartphonu s Androidem. Nelze nicméně vyloučit, že Kuo své původní prodejní odhady ještě následně neupraví.

Známý analytik by skládací iPhone viděl ideálně coby zařízení podobné výše zmíněnému foldu od Samsungu. Řada jiných spekulací ovšem naznačuje, že by se Apple měl vydat směrem véčkové konstrukce. Její upřednostnění má logický důvod: Apple tak zabrání kanibalizaci tabletů iPad. Zařízení typu Galaxy Z Fold by totiž jeho tablety postupně zcela vytlačilo. Jedno je každopádně jisté: společnost se vývojem skládacího zařízení skutečně zabývá (více viz Apple už testoval konstrukci ohebného iPhonu. Bude ho vyrábět?).

Takto vidí véčkový iPhone youtubový kanál ConceptiPhone:

Uvedení skládacího iPhonu je prakticky nevyhnutelné. Špičkové přístroje stojící na vrcholech nabídek mobilních výrobců budou totiž dříve či později ohebné. Svým způsobem tento trend již letos naznačil Samsung, když upozadil řadu Galaxy Note na úkor nových generací „skládaček“ Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip.



Průstřel displeje a nový základní iPhone

Kuo ve své zprávě mimo jiné předpovídá, že iPhony by se v nadcházející generaci měly zbavit designového prohřešku v podobě výřezu displeje. Namísto něj by po vzoru androidí konkurence měly být čelní fotoaparáty umístěny v průstřelu. Současně by se hlavní fotosestava měla dočkat 48Mpix snímače. Pravděpodobně bude však vyhrazen dvěma vyšším modelům s přídomky Pro a Pro Max.

Dočkat bychom se měli opět čtyř modelů, u dvojice základních však dojde ke změně. Namísto kompaktního modelu s přídomkem mini má přijít naopak varianta s přídomkem Max, tedy základní model s větším, 6,7" displejem. Není to poprvé, co se spekuluje o tom, že současný iPhone 13 mini je posledním svého druhu.