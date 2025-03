Závratná, ne však překvapivá. Skládačka Applu má být hodně drahá

Ve zprávě pro britskou mezinárodní bankovní a finanční společnost Barclays to naznačil analytik Tim Long. Podle něj by cena historicky prvního skládacího iPhonu měla na americkém trhu začínat okolo částky 2 300 dolarů, tedy v přepočtu okolo téměř 53 tisíc korun. Šlo by tak o nejdražší model iPhonu v historii Applu. S tím se však v případě revolučního modelu musí počítat.

Pokud by se Longova předpověď naplnila, tak by skládací novinka Applu stála dvakrát tolik co aktuálně nejdražší iPhone, model 16 Pro Max. Ten na domácím americkém trhu startuje na částce 1 199 dolarů, tedy v přepočtu na zhruba 27,5 tisíci korun (v Česku začíná na částce 35 990 Kč).

Long svou prognózu staví na poznatcích ze své nedávné cesty do Asie, během níž se spolu se svým týmem setkal s výrobci hardwaru. Analytik se podle portálu MacRumors domnívá, že start této dlouho očekávané skládací novinky Applu nebude jednoduchý, ona vysoká startovní cena se má podle něj odrazit v nižším zájmu.

Podle Longa se navíc v dodavatelském řetězci Applu stále více diskutuje o tom, že skládací iPhone nebude uveden na trh dříve než koncem příštího roku. Nelze však vyloučit ani to, že jej Apple představí až začátkem roku 2027.

Vysokou cenu smartphonové skládačky Applu předpověděl začátkem března i známý analytik Ming-Chi Kuo, podle něj bude masová sériová výroba zahájena ve čtvrtém čtvrtletí 2026. Cenu skládacího iPhonu odhaduje mezi dvěma a 2,5 tisíci dolary, tedy v přepočtu téměř 46 a více než 57 tisíci korun.

To ovšem není na takové telefony nic neobvyklého. Třeba vrcholná skládačka Samsungu, model Galaxy Z Fold 6, s nímž má mít skládací iPhone shodnou koncepci (otevírání po vzoru knihy), vyjde na americkém trhu na 1 900 až téměř 2 300 dolarů (43,5 až zhruba 52 tisíc korun). V Česku se jeho cena pohybuje mezi 35 990 a 45 490 korunami.

Nicméně Kuo podle MacRumors věří, že i přes vyšší cenu by po skládacím iPhonu měla být stále silná poptávka. Tedy za předpokladu, že kvalita zpracování splní očekávání. Třeba jako to, že Apple vyřeší problém nevzhledné rýhy ve středové části vnitřního ohebného displeje. Podle loňského reportu Marka Gurmana na Bloombergu totiž inženýrům z Applu současná nedokonalost skládacích displejů vadí..

Podle Kua bude skládací iPhone disponovat 7,8" vnitřním displejem, kterému bude sekundovat vnější 5,5" panel. Telefon má disponovat fotosestavou čítající dva hlavní snímače a jeden selfie, Face ID má být v tomto případě nahrazeno tlačítkem Touch ID. Do těla tenkého jen 4,5 milimetru v rozloženém stavu (9 až 9,5 mm ve složeném) má Apple skrýt baterii s vysokou hustotou. Kuo telefonu předpovídá titanový rám s pantem kombinujícím titan a nerezovou ocel.