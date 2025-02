Applu to bude ještě trvat. Siri bude opravdu chytrá asi až příští rok

Pokud máte nějaký z telefonů současné generace od Applu, pořád vám firma nedodala to, co slibovala. Dejme teď stranou, že v Evropě stále tato umělá inteligence v iPhonech nefunguje vůbec (nejdete ji však už alespoň na Macu) a stále neznáme konkrétní datum zprovoznění, pouze obecné tvrzení „duben 2025". Ani zákazníci ve zbytku světa totiž ještě nemají plnou funkcionalitu umělé inteligence, chybí totiž pořád propojení s hlasovou asistentkou Siri.

Nová Siri má být v podstatě pomyslnou výkladní skříní tohoto softwarového AI řešení od Applu. Siri bude konečně opravdu chytrá, což se projeví například v tom, že porozumí i kontextu sdělení či dotazu a bude schopná provádět akce napříč aplikacemi. Aktuální podoba Apple Intelligence je spíše o generování textu či speciálních emotikonů, případně souhrnů uživatelských notifikací.

Ohledně příchodu nové Siri se již vyjadřoval přední analytik Mark Gurman, který tvrdí, že AI od Applu nebude hotová dříve, než v roce 2026. Původně se vydání plánovalo na duben spolu se systémovou verzí iOS 18.4, ale nyní to vypadá, že nová Siri může být pouze potvrzena letos a do zařízení pak dorazit až příští rok.

Apple tak v podstatě kouskuje vydávání slíbených funkcí pro iPhony, což se spoustě lidem nemusí líbit. Apple Intelligence byla koneckonců funkce, kvůli které si nový iPhone spousta lidí koupila. A teď mohou tito lidé zjistit, že si klidně mohli rok počkat a dostat plnohodnotnou verzi až s příštími modely.

I ty teoreticky budou mít nekompletní sadu funkcí, jelikož Apple tradičně novinky vydává v září a pokud by nasazení nové Siri trvalo až do příštího roku, tak by vlastně první iPhone, který nabídne plnohodnotnou umělou inteligenci od Applu hned v den vydání, mohl být až ten ze série 18 v roce 2026.