Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chytřejší Siri s AI se v Evropě odkládá. Řeší to bývalý šéf Applu

Luděk Vokáč
iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro | foto: Apple

&#239;Phone Duo
iPhone Duo
&#239;Phone Duo
iPhone Duo
42 fotografií
S představením nových iPhonů znovu Apple ukázal některé nové funkce umělé inteligence, které přinese s nimi na trh uváděná nová verze operačního systému iOS27. V Evropské unii však nebude řada těchto funkcí, včetně nové Siri AI, dostupná. Apple to „hází“ právě na EU a v řešení situace se angažuje i bývalý šéf Applu Tim Cook.

Některé funkce umělé inteligence (a nejen ty) to mají v Evropské unii těžké: přísná regulace však spíš zpomaluje jejich nástup, než aby se do EU novinky nedostaly vůbec. U nových AI funkcí spojených se zařízeními od Applu, včetně chytřejší hlasové asistentky Siri, ale zatím vůbec netušíme, kdy by mohly do zemí Evropské unie přijít. Vzhledem k tomu, že na počítačích Mac však Siri fungovat má, by i v tomto případě nakonec mělo k uvedení dojít.

Ostatně, zatím asi není kam spěchat. V iOS27 bude totiž Siri AI i s její zbrusu novou aplikací nebo například integrací přímo do aplikace fotoaparátu k dispozici od 14. září v betaverzi, a to zatím pouze při nastavení systémového jazyka na angličtinu.

iPhone 18 Pro
ïPhone Duo
iPhone Duo
ïPhone Duo
42 fotografií

Už když v létě Apple představoval novou verzi systému a s ním i nové AI funkce, dostupnost v EU zmiňoval: „Uživatelé Macu a Apple Vision Pro v EU budou mít přístup k Siri AI po nastavení podporovaného jazyka. Siri AI nebude zpočátku v EU dostupná pro iOS, iPadOS a watchOS. Apple se usilovně snaží situaci vyřešit a najít řešení, které bude i nadále chránit soukromí a bezpečí uživatelů,“ psala firma.

V EU zatím ne

Na tom se nic nezměnilo ani teď s uvedením nových iPhonů 18 Pro a iPhonu Duo, které budou mít iOS27 už přímo z výroby. Ani nejnovější přístroje od Applu tedy zatím v EU nebudou mít ty nejchytřejší funkce umělé inteligence. Důvodem jsou, podobně jako v Číně, regulatorní požadavky. Konkrétně se Apple „pere“ s Nařízením o digitálních trzích (DMA).

Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun

„Jsme neuvěřitelně zklamaní, že naši uživatelé v Evropské unii nebudou moct na svých iPhonech a iPadech využívat nové funkce Siri AI, které budou součástí nejnovějších verzí našich softwarů,“ postěžoval si Craig Federighi, senior viceprezident Applu pro vývoj softwaru. Funkce související se Siri AI nebudou k dispozici ani na hodinkách Apple Watch, ty totiž vyžadují spárování s telefonem, který má tyto funkce aktivní. Pokročilé AI funkce nebudou dostupné ani vývojářům v EU, kteří je tak nebudou moci zabudovat ani do svých aplikací.

Firma ale nadále na zpřístupnění nových funkcí i napříč Evropou pracuje. „Doufáme však, že se nám Siri AI v Evropské unii nakonec zpřístupnit podaří, a s evropskými regulačními orgány se budeme i nadále snažit komunikovat. Protože se ale Apple v rámci svých snah o nalezení řešení, které by chránilo soukromí a bylo bezpečné, nesetkal s konstruktivními reakcemi, nelze v současné době říct, kdy bude Siri AI v systémech iOS a iPadOS v Evropské unii k dispozici.“

Apple na největší akci roku představil novinky v operačních systémech a AI

Apple nechce pustit ostatní

Konkrétním problémem, který nasazení Siri AI v mobilních zařízeních brzdí, je požadavek EU na interoperabilitu. Ten říká, že velké technologické firmy mají své platformy otevírat konkurenčním službám a zařízením třetích stran. To se samozřejmě Applu nelíbí, nicméně firma samozřejmě neargumentuje tím, že je to pro ni nevýhodné. Naopak, tvrdí, že jde o bezpečnostní riziko pro uživatele.

„Podle evropských regulačních orgánů Akt o digitálních trzích vyžaduje, aby Apple poskytl veškerým AI systémům téměř neomezený přístup k zařízením jejich uživatelů a zároveň jim v rámci tohoto přístupu umožnil jednat zcela autonomně, bez neustálého dohledu a kontroly ze strany uživatele. To zahrnuje možnost číst a odesílat zprávy, provádět nákupy, přistupovat k souborům a interagovat s veškerými aplikacemi,“ píše Apple ve své tiskové zprávě z letošního června.

Proč chce Apple dávat do sluchátek kamerky a co by tím mohl nahradit

„Bezpečnostní odborníci už v minulosti prokázali, že AI systémy lze snadno zneužít k odcizení osobních údajů, jako jsou hesla nebo fotky, a k trvalým změnám v souborech a nastaveních účtů bez souhlasu uživatele,“ dodává firma. Řešením má podle Applu být zavedení určitých ochranných prvků – na to však potřebuje čas.

„Rozhodnutí neuvést Siri AI v EU je jen a pouze rozhodnutí Applu,“ komentoval pro agenturu Reuters situaci tiskový mluvčí Evropské komise Thomas Regnier. Samotný DMA prý uvedení nové služby nebrání. „Apple jednoduše nebyl schopen vyvinout řešení pro interoperabilitu, které by splňovalo zásadní standardy EU v oblasti soukromí a bezpečnosti,“ dodal Regnier. A firmu obvinil z toho, že místo aby na řešení pracovala, jednoduše požádala o osmnáctiměsíční výjimku.

Řešení chce čas

Apple navrhoval, že zavede řešení nazvané Trusted System Agent. Má jít o prostředníka, který virtuálním asistentům umožní bezpečný přístup ke stejným funkcím a možnostem, jaké Siri AI nabízí na zařízeních v Evropské unii. Firma také EU navrhla plán na zpřístupnění Siri AI, jehož postupné zavádění by trvalo právě zhruba zmiňovaných 18 měsíců. Evropská komise však byla proti a návrhy odmítla.

Tyto novinky zamíří do vašich iPhonů. Apple ukázal novou verzi systému iOS

Na začátku července ovšem agentura Reuters informovala, že tehdejší CEO Applu Tim Cook (ve funkci byl do konce srpna) vedl s představiteli EU konstruktivní jednání. Právě Cook by se měl i nadále v podobných situacích z pozice výkonného předsedy představenstva angažovat. Uvedení nových služeb v EU je pro Apple důležité: prodeje v zemích Evropské unie představovaly v předchozím fiskálním roce (ten skončil na konci září 2025) více než čtvrtinu tržeb společnosti.

Za pozornost stojí i důvod, proč mohou být služby Siri AI dostupné na počítačích Mac, zatímco na iPhonech nikoli. Důvod není technický, ale čistě legislativní. Podle definic EU totiž není platforma Mac se systémem MacOS takzvaným gatekeeperem, tedy vlastně dominantní platformou na trhu, zatímco iOS a iPhony takovou platformou jsou. Tatáž služba tak na jednom zařízení fungovat může, zatímco na druhém nikoli. I když to je nejspíš jen velmi opatrný výklad Applu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Nová éra iPhonů. Skládací Duo je technologický skvost, ale stojí majlant

iPhone Duo

Dlouho očekávaný skládací iPhone je tady. Apple jej nazval jako Duo a do světa se podívá na konci října. Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone...

Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun

iPhone Duo

Apple začal novou éru. Nejenže má nového šéfa, ale výrazně změnil i představování nových iPhonů. V zářijovém termínu představil vrcholné modely 18 Pro a také očekávaný skládací iPhone. Pojmenoval jej...

Nové iPhony: Chystá se bomba, naopak, na některé modely se pořádně načekáme

Makety ohebného iPhonu (IFA 2026)

Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Sestava novinek však nebude stejná jako v minulých letech. Část zákazníků bude zklamaná a bude si muset počkat ještě...

Apple zdražil iPhony. Šokující jsou ceny všech modelů včetně starších

iPhone Duo

Současně s představením nových iPhonů 18 Pro, 18 Pro Max a skládačky iPhone Duo Apple zvýšil ceny všech dalších mobilů. A to docela zásadně. Kdo nekoupil do začátku srpna, zaplatí nyní klidně o 12...

Vydloubli oko mobilu, abyste nemuseli kupovat populární zařízení

Ulefone Xsnap 7 Pro

Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobci odolných smartphonů z Číny nás ani po letech nepřestávají překvapovat. Značka Ulefone přišla s něčím, co jsme ještě neviděli: odnímatelnou akční kamerkou, kterou najdete vsazenou do zad...

Chytřejší Siri s AI se v Evropě odkládá. Řeší to bývalý šéf Applu

iPhone 18 Pro

S představením nových iPhonů znovu Apple ukázal některé nové funkce umělé inteligence, které přinese s nimi na trh uváděná nová verze operačního systému iOS27. V Evropské unii však nebude řada těchto...

13. září 2026

Našli jsme předchůdce skládacího iPhonu Duo. Tento model by vás nenapadl

iPhone Duo

Jakmile Apple představil iPhone Duo, tak se hned vyrojily komentáře, že zase všem ostatním ukázal směr a už dříve představený Samsung Z Fold 8 ho jen kopíruje. Jenže ono to tak asi úplně nebude....

12. září 2026

Rusko má šest let zpoždění. Moderní mobilní technologie tam dorazila až nyní

ilustrační snímek

Ruští mobilní uživatelé se dočkali vysokorychlostního mobilního internetu. Ale jen někteří. Své 5G služby budou čtyři největší ruští mobilní operátoři poskytovat zpočátku totiž jen v 16 městech s...

11. září 2026  14:50

Děti si přejí, aby se rodiče zajímali, co dělají na mobilu. Hlavně bez kritiky

AI máma: Znáte své dítě lépe než AI?

O2 představilo novou podobu vzdělávacího programu. V projektu Bezpečně v síti radí rodičům, jak s dětmi komunikovat o nástrahách digitálního světa. Drtivá většina dětí ve věku osm až patnáct let...

11. září 2026  10:08

Předprodej nových iPhonů 18 Pro se blíží. Budete utrácet za tyto inovace?

iPhone 18 Pro/18 Pro Max

Nové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max vypadají na první pohled téměř stejné jako loňské Pro iPhony. Apple však u nich přece jen sáhl k podstatným změnám, které přispějí k praktičnosti...

11. září 2026  7:02

Ohebný iPhone Duo trpí řadou kompromisů. Jak se s nimi vyrovnat?

Premium
iPhone Duo

Apple ve středu představil svůj technologicky nejpokročilejší mobil, iPhone Duo, ale mnozí již stihli poukázat na několik nevýhod, které tento mobil má oproti modelům s klasickou konstrukcí. Nabízíme...

11. září 2026

Všichni zase jednou kopírují Apple. Přitom je to jen taková parádička

iPhone Duo

Nový ohebný smartphone iPhone Duo přinesl do nabídky Applu spoustu technologických novinek, ovšem fanoušky zaujal i několika drobnostmi. Tou asi nejzásadnější je animace displejů při otevírání a...

11. září 2026

Zákaz mobilů ve školách je na spadnutí. Regulace budou velmi přísné

Zákaz mobilů na školách by se mohl dostat i do zákona. Dosud to školy regulují většinou pomocí školního řádu.

Patří mobily dětem do ruky, nebo by se od nich měly po celou školní docházku držet co nejdál? Odborníci se vesměs shodují, že mobilní telefony přinášejí mladším školákům víc škody než užitku. Dosud...

10. září 2026

Nová éra iPhonů. Skládací Duo je technologický skvost, ale stojí majlant

iPhone Duo

Dlouho očekávaný skládací iPhone je tady. Apple jej nazval jako Duo a do světa se podívá na konci října. Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone...

10. září 2026

Apple zdražil iPhony. Šokující jsou ceny všech modelů včetně starších

iPhone Duo

Současně s představením nových iPhonů 18 Pro, 18 Pro Max a skládačky iPhone Duo Apple zvýšil ceny všech dalších mobilů. A to docela zásadně. Kdo nekoupil do začátku srpna, zaplatí nyní klidně o 12...

9. září 2026  21:51

Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun

iPhone Duo

Apple začal novou éru. Nejenže má nového šéfa, ale výrazně změnil i představování nových iPhonů. V zářijovém termínu představil vrcholné modely 18 Pro a také očekávaný skládací iPhone. Pojmenoval jej...

9. září 2026,  aktualizováno  20:23

Nové iPhony: Chystá se bomba, naopak, na některé modely se pořádně načekáme

Makety ohebného iPhonu (IFA 2026)

Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Sestava novinek však nebude stejná jako v minulých letech. Část zákazníků bude zklamaná a bude si muset počkat ještě...

9. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet