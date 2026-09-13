Některé funkce umělé inteligence (a nejen ty) to mají v Evropské unii těžké: přísná regulace však spíš zpomaluje jejich nástup, než aby se do EU novinky nedostaly vůbec. U nových AI funkcí spojených se zařízeními od Applu, včetně chytřejší hlasové asistentky Siri, ale zatím vůbec netušíme, kdy by mohly do zemí Evropské unie přijít. Vzhledem k tomu, že na počítačích Mac však Siri fungovat má, by i v tomto případě nakonec mělo k uvedení dojít.
Ostatně, zatím asi není kam spěchat. V iOS27 bude totiž Siri AI i s její zbrusu novou aplikací nebo například integrací přímo do aplikace fotoaparátu k dispozici od 14. září v betaverzi, a to zatím pouze při nastavení systémového jazyka na angličtinu.
Už když v létě Apple představoval novou verzi systému a s ním i nové AI funkce, dostupnost v EU zmiňoval: „Uživatelé Macu a Apple Vision Pro v EU budou mít přístup k Siri AI po nastavení podporovaného jazyka. Siri AI nebude zpočátku v EU dostupná pro iOS, iPadOS a watchOS. Apple se usilovně snaží situaci vyřešit a najít řešení, které bude i nadále chránit soukromí a bezpečí uživatelů,“ psala firma.
V EU zatím ne
Na tom se nic nezměnilo ani teď s uvedením nových iPhonů 18 Pro a iPhonu Duo, které budou mít iOS27 už přímo z výroby. Ani nejnovější přístroje od Applu tedy zatím v EU nebudou mít ty nejchytřejší funkce umělé inteligence. Důvodem jsou, podobně jako v Číně, regulatorní požadavky. Konkrétně se Apple „pere“ s Nařízením o digitálních trzích (DMA).
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„Jsme neuvěřitelně zklamaní, že naši uživatelé v Evropské unii nebudou moct na svých iPhonech a iPadech využívat nové funkce Siri AI, které budou součástí nejnovějších verzí našich softwarů,“ postěžoval si Craig Federighi, senior viceprezident Applu pro vývoj softwaru. Funkce související se Siri AI nebudou k dispozici ani na hodinkách Apple Watch, ty totiž vyžadují spárování s telefonem, který má tyto funkce aktivní. Pokročilé AI funkce nebudou dostupné ani vývojářům v EU, kteří je tak nebudou moci zabudovat ani do svých aplikací.
Firma ale nadále na zpřístupnění nových funkcí i napříč Evropou pracuje. „Doufáme však, že se nám Siri AI v Evropské unii nakonec zpřístupnit podaří, a s evropskými regulačními orgány se budeme i nadále snažit komunikovat. Protože se ale Apple v rámci svých snah o nalezení řešení, které by chránilo soukromí a bylo bezpečné, nesetkal s konstruktivními reakcemi, nelze v současné době říct, kdy bude Siri AI v systémech iOS a iPadOS v Evropské unii k dispozici.“
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Konkrétním problémem, který nasazení Siri AI v mobilních zařízeních brzdí, je požadavek EU na interoperabilitu. Ten říká, že velké technologické firmy mají své platformy otevírat konkurenčním službám a zařízením třetích stran. To se samozřejmě Applu nelíbí, nicméně firma samozřejmě neargumentuje tím, že je to pro ni nevýhodné. Naopak, tvrdí, že jde o bezpečnostní riziko pro uživatele.
„Podle evropských regulačních orgánů Akt o digitálních trzích vyžaduje, aby Apple poskytl veškerým AI systémům téměř neomezený přístup k zařízením jejich uživatelů a zároveň jim v rámci tohoto přístupu umožnil jednat zcela autonomně, bez neustálého dohledu a kontroly ze strany uživatele. To zahrnuje možnost číst a odesílat zprávy, provádět nákupy, přistupovat k souborům a interagovat s veškerými aplikacemi,“ píše Apple ve své tiskové zprávě z letošního června.
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„Bezpečnostní odborníci už v minulosti prokázali, že AI systémy lze snadno zneužít k odcizení osobních údajů, jako jsou hesla nebo fotky, a k trvalým změnám v souborech a nastaveních účtů bez souhlasu uživatele,“ dodává firma. Řešením má podle Applu být zavedení určitých ochranných prvků – na to však potřebuje čas.
„Rozhodnutí neuvést Siri AI v EU je jen a pouze rozhodnutí Applu,“ komentoval pro agenturu Reuters situaci tiskový mluvčí Evropské komise Thomas Regnier. Samotný DMA prý uvedení nové služby nebrání. „Apple jednoduše nebyl schopen vyvinout řešení pro interoperabilitu, které by splňovalo zásadní standardy EU v oblasti soukromí a bezpečnosti,“ dodal Regnier. A firmu obvinil z toho, že místo aby na řešení pracovala, jednoduše požádala o osmnáctiměsíční výjimku.
Řešení chce čas
Apple navrhoval, že zavede řešení nazvané Trusted System Agent. Má jít o prostředníka, který virtuálním asistentům umožní bezpečný přístup ke stejným funkcím a možnostem, jaké Siri AI nabízí na zařízeních v Evropské unii. Firma také EU navrhla plán na zpřístupnění Siri AI, jehož postupné zavádění by trvalo právě zhruba zmiňovaných 18 měsíců. Evropská komise však byla proti a návrhy odmítla.
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Na začátku července ovšem agentura Reuters informovala, že tehdejší CEO Applu Tim Cook (ve funkci byl do konce srpna) vedl s představiteli EU konstruktivní jednání. Právě Cook by se měl i nadále v podobných situacích z pozice výkonného předsedy představenstva angažovat. Uvedení nových služeb v EU je pro Apple důležité: prodeje v zemích Evropské unie představovaly v předchozím fiskálním roce (ten skončil na konci září 2025) více než čtvrtinu tržeb společnosti.
Za pozornost stojí i důvod, proč mohou být služby Siri AI dostupné na počítačích Mac, zatímco na iPhonech nikoli. Důvod není technický, ale čistě legislativní. Podle definic EU totiž není platforma Mac se systémem MacOS takzvaným gatekeeperem, tedy vlastně dominantní platformou na trhu, zatímco iOS a iPhony takovou platformou jsou. Tatáž služba tak na jednom zařízení fungovat může, zatímco na druhém nikoli. I když to je nejspíš jen velmi opatrný výklad Applu.