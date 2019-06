Dal tvář iPhonu, teď se rozhodl jít vlastní cestou. Sir Ive opouští Apple

Co řekl o "Jonym" Steve Jobs "Jonyho přínos nejenom pro Apple, ale vůbec pro svět, je obrovský. Je nesmírně inteligentní a rozumí obchodním i marketingovým konceptům. Dovede se dívat na věci komplexně a chápe principy naší společnosti líp než kdokoliv jiný. Jestli mám v Applu duchovního partnera, pak je to Jony. Většinu produktů vymýšlíme společně, teprve pak jdeme za ostatními a ptáme se jich: 'Hele, co si myslíte o tomhle?' Je schopen vidět celek každého produktu stejně jako ty nejmenší detaily. A chápe, že Apple je společnost postavená na produktech. Není to jenom designér, právě proto pro mě pracuje. Je to operativnější člověk než kdokoliv jiný v Applu, kromě mě. Ve firmě není nikdo, kdo by mu mohl říkat, co a jak má dělat, nebo aby šel od toho. Takhle jsem to nastavil."