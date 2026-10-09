Na semaforu svítí zelená, vstupujete do vozovky, v ruce mobil – odesíláte textovku, chatujete, nebo „jen“ hledáte dopravní spojení… Patrně málokterý uživatel mobilu může říci, že tak na přechodu nikdy neučinil. Pro mnohé je to navíc zcela běžná záležitost. Mobily však odvádějí jejich pozornost od okolního dění. Při přecházení vozovky tak dochází k nebezpečným situacím.
Italskému ministerstvu dopravy došla s takovými závisláky trpělivost. V novele zákona o silničním provozu se totiž zaobírá i neukázněnými chodci. Konkrétně těmi, kteří nedokážou odložit svůj mobilní telefon ani na přechodu. Místo toho, aby se věnovali přechází vozovky a sledovali okolní dění, jen tupě zírají do displeje svého mobilu.
Prvním městem, v němž byly podobné postihy zavedeny, je pravděpodobně Honolulu. Pokuta za přecházení vozovky s mobilem v ruce zde hrozí už od roku 2017. V témže roce byl tento postih zaveden i v Honolulu, o rok později pak v Litvě.