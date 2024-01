Připne se na mobil a roztočí větráček. Tato powerbanka vás nezahřeje

Ačkoliv v současných mrazech dává používání powerbanky venku na cestách příležitost si ohřát ruce, v jiném ročním období může být horké zařízení s akumulátorem spíše na obtíž. Firma Sharge proto vymyslela způsob, jak si mobil nabít a zároveň vyškrtnout onen teplotní faktor. Šla na to poměrně přímočaře, do těla powerbanky s názvem Icemag zkrátka přidala systém aktivního chlazení pomocí malého větráčku.

Model Icemag je primárně určen pro iPhony s magnetickým systémem bezdrátového nabíjení či připevňování dalšího příslušenství Magsafe. Powerbanka tedy podporuje právě 7,5W bezdrátové nabíjení (Qi standard), v případě nabíjení pomocí kabelu je maximální výkon 20 W. Model má velice slušnou kapacitu 10 000 mAh, což je na Magsafe zařízení slušná hodnota. Samozřejmě se to také projevuje tím, že je powerbanka docela široká.

Zabudovaný větráček dosahuje maximálně 8 tisíc otáček za minutu a nabízí tichý chod s 23 decibely. S powerbankou lze nabíjet jak iPhone, tak i další zařízení, ať už pomocí kabelu nebo třeba v režimu nízkého proudu zařízení, jako jsou bezdrátová sluchátka nebo chytré hodinky.

Další bonusové vlastnosti takového zařízení pocítí třeba hráči her, jelikož se dá na iPhone připnout i svisle při horizontálním držení mobilu, takže můžete dál hrát a nenechat se powerbankou na zádech rušit. Výrobce pak ještě navíc uvádí, že pokud máte Icemag připnutý na telefonu, slouží také jako ochrana poškrábání zadního krytu. To je ovšem celkem samozřejmá věc.

Co se ceny týče, není to moc drahá záležitost. Icemag stojí 59 dolarů, tedy asi 1 340 korun bez daně, v prodeji je na stránkách výrobce. Zde jsme se i dočetli, že zboží zasílá i do států Evropské unie, takže si můžete zařízení objednat i do Česka.