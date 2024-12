Kvůli touze po selfie ignorovala, co mohla. Mohlo být její poslední

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Nepochopitelné počínání pětapadesátileté Lui Nu zachytil na video jiný člen turistické skupiny, která se vypravila do těsné blízkosti úzkorozchodné Ališské lesní železnice (Alishan Forest Railway) v tchajwanském městě Ťia-i. Ta byla vybudována v roce 1912 kvůli těžbě dřeva, v současnosti je tato železniční síť díky serpentinám, více než pěti desítkám tunelů a 77 dřevěným mostům turistickou atrakcí. Je tak pochopitelné, že si lidé odsud chtějí odnést nějaký ten snímek na památku. Nemělo by to být však za cenu vlastního života.

Z videa je sice patrné, že Lui nebyla jediným členem turistické skupiny, kdo zašel dále, než měl. Jediná však zcela ignorovala houkání blížící se soupravy. Přišel tak nevyhnutelný náraz, vlak narazil do jejího pravého ramene a srazil ji na zem. Měla přitom obrovské štěstí, že nespadla pod kola projíždějící soupravy – na záběru je totiž vidět, jak se po pádu ocitla v těsné blízkosti jejího podvozku, přičemž od možná i fatálního kontaktu s ním ji stačil uchránit jiný z turistů, který ji hbitě chytil.

Kvůli incidentu byl provoz na turisticky vytížené trati přerušen na jednu hodinu, podle britského portálu Daily Mail nebylo uskutečněno pět jízd. Při policejním vyšetřování bylo zjištěno, že skupina turistů do prostoru tratě vstoupila neoprávněně a porušila tím předpisy. Podle místních médií není neobvyklé, že turisté vstupují přímo na trať a musí být vykázáni. Místní úřady se po tomto incidentu měly obrátit na Agenturu pro lesnictví a ochranu přírody s požadavkem, aby cestovní kancelář, která výlet pro tuto skupinu turistů realizovala, přišla na rok o povolení ke vstupu do této turisticky atraktivní oblasti.

Lui z nepříjemně vyhlížejícího karambolu vyvázla naštěstí jen se zlomeninou levé nohy, jak ukázalo vyšetření v nemocnici, do níž byla převezena. Nemine ji však pokuta, a sice v rozmezí 307 až 1 538 dolarů (cca 7,3 až 36,7 tisíce korun). Snad si z tohoto incidentu odnesla i ponaučení, selfie s ikonickou úzkokolejkou mohlo být totiž posledním v jejím životě.

Mladá žena z Mexika takové štěstí letos v červnu neměla. V jejím případě byla snaha o unikátní selfie s jedoucí parní lokomotivou opravdu tím posledním v jejím životě. Stoupla si totiž příliš blízko trati, projíždějící stroj ji následně zasáhl přímo do hlavy. Žena vážnému zranění na místě podlehla.

Tragickou dohru měl i incident, k němuž došlo v roce 2018 v thajském Bangkoku. Alkoholem posilnění kamarádi se tehdy rozhodli pořídit si fotku s vlakem. Nevšimli si však, že se k nim po vedlejší koleji blíží vlak. Zareagovat na něj už nestihli. Čtyřiadvacetiletá žena při nehodě přišla o nohu a později zemřela v nemocnici, její kamarád utrpěl několik vážných poranění.

V lednu téhož roku srazil vlak mladého muže v indickém Hajdarábádu, když si na kolejích natáčel čekání na blížící se vlak. V říjnu 2017 vlak přejel tři teenagery v Karnátace a dva v Dillí, všichni se rovněž pokoušeli získat originální selfie.

Tragický konec měla v minulosti i řada jiných snah o pořízení unikátního autoportrétu. Třeba v roce 2019 na hrázi Pambaru v jihoindickém státě Tamilnádu při pořizování selfie uklouzlo šest svatebčanů. Pád do vody nepřežili čtyři z nich včetně nevěsty.