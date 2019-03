Šéf Huaweie pomlouvá skládací samsung. Nelíbí se mu jeho design

„Myslím si, že mít dvě obrazovky, jednu vevnitř a druhou venku, dělá telefon moc těžkým. Měli jsme v plánu několik podobných řešení, ale zrušili jsme je,“ říká Richard Yu v rozhovoru. Samsung, jakožto největší výrobce smartphonů na světě, je největším rivalem Huaweie, současné světové dvojky.



Už teď je jasné, že hlavními dvěma „ohebnými konkurenty“ v tomto roce budou modely Galaxy Fold od Samsungu a Mate X od Huaweie. Oba byly představeny krátce po sobě a ačkoliv na podobných zařízeních s ohebným displejem pracuje několik dalších značek, toto jsou zatím nejvíce ambiciózní smartphony.

„Měli jsme tři podobné projekty. Bylo to ještě lepší (než Galaxy Fold, pozn. redakce), ale stejně jsem to zrušil,“ prohlásil Richard Yu na adresu konkurenčního modelu. „Bylo to špatné,“ dodává.

Rozdíl mezi oběma modely je celkem značný. Galaxy Fold má malý vnější displej a velkou vnitřní obrazovku, kterou odhalíte otevřením zařízení jako knihu. Huawei na to jde jinak a využívá pouze jedné velké ohýbací obrazovky, která má dva režimy: smartphone (ohnutá dozadu, aktivní přibližně polovina) a tablet (rozložená, aktivní celá).

Samsung představil svůj model na samostatné akci v San Francisku dvacátého února (více v článku Samsung začíná mobilní závody. Skládací smartphone otevírá novou éru). Huawei jej následoval o pět dní později, vlastní náhled na tuto novou kategorii smartphonů v podobě modelu Mate X ukázal v Barceloně v rámci veletrhu MWC (více v článku Sebevědomí v praxi. Skládací huawei je dražší než skládací samsung).