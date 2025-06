Konference Samsungu letos připadne už na středu 9. července. Dřív novinky představoval spíš na přelomu července a srpna, letos akci tedy uspořádá o něco dřív než obvykle. A jako místo konání si vybral New York, konkrétně jeho čtvrť Brooklyn, kde už v minulosti odhaloval několik modelů dnes již neexistující série Note.

Letní premiéra v New Yorku byla celkem tradiční záležitostí. Specificky sérii Note, která doplňovala prémiové modely Galaxy S, zde Samsung ukazoval až do roku 2019, kdy zde byla poslední fyzická konference před pandemií koronaviru. Následně nastoupily jednak virtuální konference, ale i celková proměna konceptu letní premiéry, kde zrušenou sérii Note vystřídaly skládačky Fold a Flip.

Konference se z virtuálního světa zpět do podoby fyzické akce s diváky přesunuly až v roce 2023, kdy Samsung zvolil jako místo konání domácí Soul v Jižní Koreji. A loni zase díky partnerství s pařížskými letními olympijskými hrami se konference konala právě v hlavním městě Francie. Letošek tedy značí konec v šestileté pauze, kterou si Samsung od New Yorku dal.

„Nová generace zařízení Galaxy je uzpůsobena novému rozhraní s umělou inteligencí, což je dále podpořeno průlomovým hardwarem vytvořeným pro plné využití potenciálu AI,“ láká Samsung v oficiální pozvánce na portálu Newsroom.

„Společnost Samsung Electronics uspořádá 9. července konferenci Unpacked v newyorském Brooklynu – čtvrti s osobitou historií. Brooklyn je místem, kde vizionářské myšlení a odvážné nápady utvářejí budoucnost, takže je příhodné, že společnost Samsung představí nejnovější přírůstky do portfolia Galaxy právě zde,“ informovala společnost. Akci zahájí v deset hodin dopoledne lokálního času, pro diváky v Česku tedy ve čtyři hodiny odpoledne.

Aktuální informace naznačují, že by Samsung mohl odhalit víc než jen běžnou dvojici Flip a Fold. Podle všeho by větší a dražší Fold mohl dostat ještě Ultra variantu a naopak menší Flip by se mohl dočkat levnější FE verze. Mluví se rovněž i o tradiční evoluci série chytrých hodinek Galaxy Watch a některé spekulace zmiňují i odhalení levnějšího modelu smartphonu klasické konstrukce Galaxy S25 FE.