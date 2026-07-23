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Analýza cen: Zdražení mobilů nemusí být tak vysoké. Za určitých okolností...

Jan Matura

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Ohebné novinky Samsung Galaxy Fold a Flip (léto 2026) | foto: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz

Levně teď nebude. Smartphony zdražují a nové skládačky Samsungu to dokazují. A to je Samsung paměťovou krizí dotčený spíš méně. Paměti si sám vyrábí a báječně na tom vydělává. Nově představené modely jsou drahé přístroje, kde se dá ledacos schovat. Ale i tak ceny letí vzhůru. I když ne plošně stejně.

O zdražování mobilů se mluví už přes půl roku. Za vším stojí šílenství okolo umělé inteligence a enormní zájem o potřebné paměti. Ty jsou sice trochu jiné než v komerčních zařízeních, jako jsou mobily nebo počítače, ale na jejich ceny a dostupnost to vliv má. A dost velký. Důvodem je absence výrobních kapacit, které výrobci pamětí přesouvají na produkci pamětí pro datová centra AI.

Nové modely smartphonů tím pádem už od začátku roku zdražují. Výrobci se to snaží všemi možnými způsoby kompenzovat a tlumit, ale realita je horší než loňské predikce. Takže se prostě zdražuje. Jde to u přístrojů střední třídy a top modelů. V případě levných mobilů by zdražení bylo likvidační, tudíž se zatím v co největší míře prodávají zásoby loňských modelů. Případně se z dříve nakoupených součástek tyto loňské modely vyrábí. To však podle výrobců vydrží jen do konce roku. Příští rok mohou levné mobily z trhu zcela zmizet.

Nové skládací Samsungy řad Fold a Flip, které výrobce představil v Londýně, patří mezi drahé, či spíš superdrahé přístroje. A to i bez zdražování. S ním se ceny vrcholné verze modelu Z Fold 8 Ultra blíží hranici 70 000 korun. Zdražení však není plošné, Samsung si dal hodně záležet, aby klíčové verze zdražily co nejméně.

Vedle výše uvedených bonusů přidává v omezené míře Samsung i dárek za recenzi. Buď vysavač Jet 65, nebo sluchátka Buds 4 Pro.

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Témata: Samsung, Technika

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