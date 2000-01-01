Je opravdu tak dobrý, že jméno Ultra není jen marketingové vychloubání. Přesto si nový skládací Samsung ponese několik kontroverzních vlastností, ať už to doopravdy tak bylo či nikoliv. Což se stejně jen stěží dozvíme.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung představil v Londýně tři nové skládačky. Nový Flip 8, tedy véčko a k tomu hned dva Foldy, což je novinka. Vedle modelu Ultra je to základní Fold 8. A to je telefon, ze kterého jsme víc a víc nadšení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Fold 8 je něco mezi véčkem a plnohodnotným Foldem. Máme k této prvotině výhrady, ale zároveň si říkáme, proč se tento koncept neprosadil dřív.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zde jsou oba nové Foldy v otevřeném stavu. A přestože se oba telefony jmenují Fold, tak si vlastně nemusí vůbec konkurovat. Je mezi nimi větší rozdíl, než by se podle papírových předpokladů mohlo zdát.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zcela nový Fold 8 jsme vám již podrobněji představili a připravujeme další materiály. Nyní se však podíváme na vrchol skládací nabídky Samsungu, což je model Fold 8 Ultra. A to slovíčko Ultra zde zřejmě není náhodné.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Letošní Ultra je přímým nástupcem loňského Foldu 7, který žádné slovíčko Ultra v názvu neměl. A i letošní model by ho tam mít nemusel, stačilo jinak pojmenovat ten druhý úplně nový přístroj. Jenže už delší dobu se spekuluje, že první skládačka od Applu, která přijde v září, se bude jmenovat iPhone Ultra.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung tak dost možná chtěl mít adekvátně pojmenovaného soupeře pro první skládací iPhone. Jenže aby v tom byl větší zmatek, tak onen iPhone Ultra má mít tvary jako nový Fold 8. Tedy nižší a širší a vlastně dost odlišný od Samsungu Z Fold 8 Ultra. Na druhou stranu, nejlepší esko je už delší dobu Ultra, takže za opisovače může být i Apple.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Název novinky je tedy trochu kontroverzní, ale samotný stroj je špičkový smartphone, podle prvních dojmů ten nejlepší v rámci kategorie skládacích telefonů. Například hlavní displej má stále úhlopříčku 8 palců, ale má vyšší rozlišení, takže má jemnější zobrazení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jak je dnes obvyklé, rozdíly oproti loňskému modelu jsou na první pohled málo nápadné. Ale bezvýznamné nejsou. Tedy jak které. To, že je telefon v rozloženém stavu o milimetr tenčí (4,1 mm místo 4,2 loni), je detail. Celková tloušťka 8,9 mm je špičková, tedy špičkově nízká.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nepříliš zásadní je papírově posun u fotoaparátu. Hlavní objektiv a teleobjektiv jsou stejné jako loni, tedy 200Mpix hlavní a 10Mpix teleobjektiv s trojnásobným přiblížením mají optickou stabilizaci.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nový je širokoúhlý snímač s rozlišením 50 Mpix a lepší světelností f/1.9 než měl loňský 12Mpix snímač. Foťák umí natáčet najednou přední i zadní záběr, jsou zde nové filmové režimy pro video, lepší noční snímání a tak dále.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nejlepším fotomobilem Samsungu to není, tam jasně vede S26 Ultra. Ale nový Fold 8 Ultra fotí výborně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung použil nový kloub, mechanika se jmenuje Flex Titanium Technology. Má mít větší výdrž a je pevnější, což lze poznat tak, že telefon lépe drží v různých polohách rozevření.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hlavní displej se může pochlubit dnes asi nejméně patrnou rýhou v ohybu. Je prakticky nepostřehnutelná. Dřív Samsung za čínskou konkurencí zaostával, dnes ji poráží.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung se chlubí, že nový Fold je králem pracovního prostoru. Jeho hlavní displej odpovídá dvěma 6,5palcovými displeji vedle sebe. Na druhou stranu, už v druhé generaci telefon nepodporuje dotyková pera, což některým zákazníkům vadí. Především když Honor a Motorola to umí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Vnější displej je podle všeho stejný Dynamic LTPO AMOLED 2X panel jako u loňského modelu. Rozdíl je v krycím skle, nově ho chrání Gorilla Glass Ceramic 3.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Velká část schopností novinky je stejná jako u loňského modelu. Což není nic překvapivého. Nechybí stereofonní reproduktory, Wi-Fi 7 a inovací je podpora Bluetooth 6. To je zatím dost výjimečné.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nový je samozřejmě procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Tedy to nejlepší, co je aktuálně k dispozici. Operační paměť je buď 12 GB (u 256 a 512 GB verze) nebo 16 GB u verze s 1TB úložištěm.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Asi největším skrytým překvapením, kterým se paradoxně Samsung vůbec nahlas nepochlubil, je u něj první použití Si-C baterie. Čínští výrobci je používají už třetím rokem, ale lepší dnes než nikdy.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Baterie tak má kapacitu 5 000 mAh, což stále není nic extra, Samsung je v tomto směru extrémně opatrný. Ale loňský Z Fold 7 měl kapacitu baterie jen 4 400 mAh, takže posun to je docela velký.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Lepší jsou i nabíjecí výkony, po drátu to jde až 45 W, bezdrátově 25 W.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
A ta největší kontroverze? Určitě cena, v nejvyšší verzi vyjde novinka na 69 000 korun, v základu na 53 999 Kč. Při výkupu starého zařízení lze ušetřit až 10 000 korun. Pro porovnání, loňský model začínal o šest tisíc levněji ve stejné nejvyšší variantě a o tisícovku v základu. Ale krátce po uvedení na trh šly ceny dolů o 13 až 16 tisíc.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz