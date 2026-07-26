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Tyto aplikace jste milovali, dnes už jsou pryč. Nezapomněli jste na ně?
Nabídka aplikací pro mobily se neustále mění a vyvíjí a občas se stane, že některá služba prostě zmizí, zruší se nebo je nahrazena něčím úplně novým. Sestavili jsme pomyslný aplikační hřbitov těch,...
KVÍZ: Víte co znamená, když máte v kapse pádlo, banán nebo žiletku?
Se slangovými výrazy souvisejícími s mobily a jinou mobilovou hantýrkou se potkáváme prakticky pořád. Mobil je totiž něco, co používáme téměř všichni, a to denně. Rozumíte následujícím výrazům i vy?
Budou se vám líbit? Nové chytré hodinky od Samsungu nejsou tuctovky
Dvojice nových modelů chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 9 a Watch 2 Ultra láká na nový čip, větší baterie a důraz na sledování zdraví uživatele. Jedny se hodí pro příznivce stylových modelů,...
Krásný mobil, ten se bude líbit hlavně ženám. Ale jedna věc je vytočí
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Asi nejméně nápadná letní novinka Samsungu. Nové véčko nedostalo od sudiček zrovna dobře naloženo. Ale taková je současná realita a bude zajímavé sledovat, jak se této novince bude dařit. Může to být...
Tři nové skládačky, dvoje nové hodinky. Samsung se v Londýně předvedl
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Celkem pět nových produktů představil na letošním letním eventu Samsung. Akce probíhá v Londýně a vedle nástupců předchozích modelů je zde i jedna úplně nová skládačka, která může celý segment změnit.
Předpotopní chytré hodinky. To jsme opravdu nosili na ruce?
Ačkoliv jsou chytré hodinky relativně mladou kategorií elektroniky, od svého uvedení do portfolií známých výrobců ušly pořádný kus cesty. Pamatujete si, jak vypadaly v podání Applu, Samsungu,...
Ultra znamená nejlepší. Stejně se má jmenovat i první skládací iPhone
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Je opravdu tak dobrý, že jméno Ultra není jen marketingové vychloubání. Přesto si nový skládací Samsung ponese několik kontroverzních vlastností, ať už to doopravdy tak bylo či nikoliv. Což se stejně...
Mobilní závisláci ho nenávidí. Provokuje je, a baví tím internet
Hledají zásuvku, aby nabili mobil a mohli být neustále na příjmu. Jenže když už ji najdou, ukáže se, že si z nich jen někdo vystřelil. Tvůrce na Instagramu pomocí samolepek s falešnými zásuvkami...
Mobil je pro mne jako droga v kapse, přiznává muž, který je na něm závislý
Pracuje jako osobní trenér a bojuje se závislostí. Závislostí na mobilu. Přiznává, že zíráním na jeho displej dokáže strávit i víc než 14 hodin denně. Onu nutkavou potřebu třímat telefon v rukách...
Natáčeli tady Arabelu a další pohádky. Podívejte se na perlu střední Moravy
Je jedním z nejromantičtějších českých hradů a třeba před čtyřmi roky byl pátou nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu. Podívejte se na hrad Bouzov z místa, odkud jej coby...
Budou se vám líbit? Nové chytré hodinky od Samsungu nejsou tuctovky
Dvojice nových modelů chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 9 a Watch 2 Ultra láká na nový čip, větší baterie a důraz na sledování zdraví uživatele. Jedny se hodí pro příznivce stylových modelů,...
Krásný mobil, ten se bude líbit hlavně ženám. Ale jedna věc je vytočí
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Asi nejméně nápadná letní novinka Samsungu. Nové véčko nedostalo od sudiček zrovna dobře naloženo. Ale taková je současná realita a bude zajímavé sledovat, jak se této novince bude dařit. Může to být...
Tento operátor ví, jak si hýčkat věrné zákazníky. Má pro ně fajnový bonus
Jímá vás pocit, že operátor neumí dostatečně ocenit vaši věrnost? Že spíš vymýšlí psí kusy, aby nalákal nové zákazníky, ale ty letité odsouvá na druhou kolej? Takovým pocitem se věrní zákazníci...
Je 70 000 Kč za telefon šílenost? Zvykejte si, nové samsungy se tomu blíží
Levně teď nebude. Smartphony zdražují a nové skládačky Samsungu to dokazují. A to je Samsung paměťovou krizí dotčený spíš méně. Paměti si sám vyrábí a báječně na tom vydělává. Nově představené modely...
Je to největší změna za poslední roky. Ale něco tomuto telefonu chybí
Na první pohled i dotyk dost divné, řeknete si. Ale s přibývajícím časem se nám koncepce nového Samsungu Z Fold 8 líbí víc a víc. V zavřeném stavu to není zase tak o moc větší než véčko, v otevřeném...
Velký 8.264 m2 pozemek s podnikatelským záměrem a s projektem na rybníky, krásná příroda, dostupné
Ondřejov, okres Praha-východ
2 980 000 Kč
Tři nové skládačky, dvoje nové hodinky. Samsung se v Londýně předvedl
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Celkem pět nových produktů představil na letošním letním eventu Samsung. Akce probíhá v Londýně a vedle nástupců předchozích modelů je zde i jedna úplně nová skládačka, která může celý segment změnit.
Už se vám v autě neuškvaří mobil. Škodovka má jako první v Evropě řešení
Nový elektromobil Škoda Peaq dostal mimo jiné i vylepšené řešení bezdrátového nabíjení mobilních telefonů. Peaq nově podporuje standard Qi2 s magnety. Při konstrukci nabíječek také Škoda myslela na...