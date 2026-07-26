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Ultra znamená nejlepší. Stejně se má jmenovat i první skládací iPhone

Jan Matura
  8:01
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Ohebné novinky Samsung Galaxy Fold a Flip (léto 2026) Ohebné novinky Samsung Galaxy Fold a Flip (léto 2026) Ohebné novinky Samsung Galaxy Fold a Flip (léto 2026) Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Londýn (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Je opravdu tak dobrý, že jméno Ultra není jen marketingové vychloubání. Přesto si nový skládací Samsung ponese několik kontroverzních vlastností, ať už to doopravdy tak bylo či nikoliv. Což se stejně jen stěží dozvíme.

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