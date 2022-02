Samsung populární řadu zařízl, jenže ona přežije dál i ve skládačkách

Telefony s dotykovým perem byly záležitostí první dekády nového milénia. S kapacitními displeji a pohodlným ovládáním prstem se jejich význam snížil prakticky na nulu. Než přišel první Samsung Note, který vrátil peru v mobilech smysl. Na druhou stranu, v této aktivitě zůstal dlouhodobě osamocený, na trhu je jen několik nepřímých konkurentů.

Řada Note byla populární, ale zřejmě obchodně ne tak úspěšná, aby přežila rok 2021. Poslední řada Note 20 byla představená v roce 2020. Loni již Samsung nové modely nepředstavil a po spekulacích o jejím konci to nakonec sám potvrdil. Zájemci o funkce modelů Note si museli vystačit s modely S21 Ultra a Z Fold 3, které dotykové pero podporují, ale nejde do nich zastrčit, musí se nosit samostatně, což je dost nepohodlné.

Jak se však ukazuje, Samsung si tím jen ověřoval možnosti. Aktuální novinka S22 Ultra je sice zařazená do řady S, ale má i hodně z původní řady Note. Pero je už jeho nedílnou součástí a je pro něj v těle telefonu místo.

Stejný postup pak podle jihokorejského serveru The Elec bude využívat příští Fold, zřejmě označený jako Z Fold 4. Premiéra tohoto přístroje proběhne zřejmě v srpnu, je to pro Samsung tradiční termín. Z Fold 4 tak bude mít v těle místo pro pero, což bude v rámci skládacích přístrojů rarita. Samsung tímto postupem jistě potěší zákazníky bývalé řady Note a zřejmě ušetří dost peněz.

The Elec informuje i o dalších detailech připravovaného telefonu. Především se v podstatě nezmění velikost displejů. Vnitřní bude mít úhlopříčku 7,56 palce a vnější 6,19 palce. To jsou oproti současnému Z Fold 3 rozdíly jedné setiny palce. Samsung prý testoval i větší přístroj s osmipalcovým vnitřním displejem, ale takový přístroj byl už neergonomický, jednoduše se špatně držel.

Z dostupných informací tak lze vydedukovat, že příští Fold bude tomu současnému hodně podobný. Výrobce se soustředí na doladění detailů, minimálně na ohybu displeje by měl ještě výrazně zapracovat, protože čínské Oppo Find N ukázalo, že se to dá udělat mnohem lépe.

Spolu s novým Foldem Samsung představí i menší a výrazně levnější skládačku Z Flip 4. I k němu server The Elec poskytl nové informace. Opět z nich vyplývá, že bude současnému Flipu 3 zřejmě hodně podobný. Vnitřní displej tohoto véčka bude mít úhlopříčku 6,7 palce a vnější bude mít úhlopříčku 1,9 palce. V druhém případě by to znamenalo lehké zvětšení z 1,83 palce u současného Z Flipu 3.

Samsung loni prodal osm milionů skládacích telefonů, což je trojnásobek oproti roku 2020. Na letošek Samsung predikuje prodej 13 milionů skládacích přístrojů, což by znamenalo už jedno procento celosvětového trhu se smartphony.