Jedině z druhé ruky si může běžný zákazník pořídit olympijský smartphone. Ten dodává tradiční partner Samsung a tentokrát padla volba na véčko. S telefonem mají pódiová selfíčka i oba čeští medailisté: zlatá Zuzana Maděrová a stříbrný Metoděj Jílek.
Autor: David Ramos/Getty Images, Getty Images
Vedle olympijské vítězky Zuzany Maděrové má své pódiové selfíčko i stříbrný rychlobruslař Metoděj Jílek. Fotí bronzový Riccardo Lorello z italského týmu. Telefon mají všichni stejný, fasoval ho každý olympionik.
Autor: Sarah Stier/Getty Images, Getty Images
Samsung je tradičním partnerem olympiád a také jedním z hlavních sponzorů. Telefony dostávají od olympiády 2014 v ruském Soči. Třeba na té poslední předloni v létě v Paříži to bylo véčko Z Flip 6.
Autor: Samsung, Getty Images
Véčka jsou v rámci olympijských telefonů u Samsungu v posledních letech preferenční volbou. Na minulé zimní Olympiádě v roce 2022 v čínském Pekingu dostávali závodníci z celého světa véčko Z Flip 3 5G.
Autor: Samsung
Pokud se pak ponoříme ještě hlouběji na zimní olympiádu v roce 2018 v Jižní Koreji, tak soutěžící dostali model Note 8. Tehdy totiž ještě véčka neexistovala. Zajímavostí je, že dnes už neexistuje řada Note.
Autor: Samsung
Předloni v Paříži jedno olympijské selfíčko hodně rezonovalo. Jihokorejský stolní tenista Lim Čong-hun pořizuje selfie se soupeři v turnaji smíšených družstev. Na snímku vedle čínských vítězů Sun Jing-šaa a Wang Čchu-čchina figurují také severokorejští reprezentanti Ri Čong-sik (vlevo) a Kim Kum-jong (vedle něj).
Autor: AP
Přestože tehdy véčko Samsung Z Flip 6 v olympijské úpravě dostal teoreticky každý zúčastněný sportovec, tak zrovna severokorejští sportovci byli výjimkou. Jižní Korea si totiž prosadila dodržování embarga na vývoz technologií do KLDR.
Autor: Reuters
Otázkou je, jestli by si severokorejští sportovci vůbec mohli telefon nechat, na olympiádě v roce 2018 telefony odmítli.
Autor: Reuters
Olympijská edice telefonu vychází ze standardního modelu Z Flip 7, který Samsung představil loni v létě v New Yorku. A nebylo to jediné představené véčko.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Druhým představeným modelem loni v létě byl Samsung Z Flip 7 FE, tedy fanouškovská edice, která vychází z o rok staršího modelu Z Flip 6. Modely FE jsou tradičně cenově více dostupné. I když aktuální cena 23 500 Kč je docela vysoká.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Originální model Z Flip 7 lze aktuálně zakoupit v několika barevných verzích za 29 990 Kč s pamětí 256 GB a za 32 000 korun s pamětí 512 GB.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung volí véčka zřejmě právě pro možnost snadného pořizování selfíček. Telefon není třeba otvírat, okolo objektivů hlavního foťáku je velký displej, takže není potřeba pro selfie používat slabší foťáček u hlavního displeje.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Selfíčka jsou pak prakticky hlavním komunikačním prostředkem na reklamních materiálech výrobce.
Autor: Samsung
U olympijské edice pak s motivačními citáty.
Autor: Samsung
Olympijská edice má nainstalované i speciální aplikace. Olympionici navíc k telefonu dostávají 100GB eSIM, což by jim na dobu pobytu na olympiádě mělo stačit, i když budou hojně sdílet fotky nebo sledovat seriály či filmy.
Autor: Samsung
Běžný zákazník se k olympijské edici Samsungu z Flip 7 nedostane. Což platilo pro většinu speciálních olympijských samsungů s nemnoha výjimkami. V roce 2021 se prodával model S21 v rámci olympiády v Tokiu, ale jen na tamním trhu. V Číně pak byl v prodeji model Z Flip 3 5G, ale tamní verze je dost jiná než globální.
Autor: Samsung
Jako každý olympijský samsung má i ten letošní speciální tapety a další grafiku.
Autor: Samsung
Design telefonu je povedený, modro-zlatá kombinace vypadá luxusně a véčku sluší. I když pro každého to jistě není. Kdo by ho však chtěl, tak si musí počkat, až ho olympionici začnou prodávat z druhé ruky. Historicky se telefony běžně objevují na aukčních portálech. Podle zájmu s větší či menší přirážkou k běžnému modelu.
Autor: Samsung
Lépe dostupné jsou modely z letních her, kterých se zúčastňuje víc sportovců. Letošní zimní Samsung Z Flip 7 Olympic Edition by mohl patřit mezi ty dražší olympijské telefony na sekundárním trhu.
Autor: Samsung
SELFIE NEPŘÁTEL. Jihokorejská gymnastka Lee Jeun-ču se fotí společně se svou soupeřkou Hong Jon Čong ze Severní Koreji, ačkoli na Korejském poloostrově panují velmi nepřátelské vztahy.
Autor: AP
Autor: Samsung, Getty Images
Autor: Samsung, Getty Images