Maděrová a Jílek mají selfíčko z olympijského smartphonu. Koupit nejde
KVÍZ: Těmto pověrám věří spousta lidí. Jste chytřejší, než oni?
Vysuší se mokrý mobil nejlépe v misce s rýží? Spadne letadlo, když nevypnete mobil? Otestuje se ve znalosti různých pověr a mýtů. A možná zjistíte, že jste se doteď nechali lecčím nachytat.
Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma
Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste...
Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple
Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i...
Víte, jaké telefony mají nejlepší výdrž baterie? Applisté budou jásat
Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity...
Operátor stlačil cenu tarifu. Spořivá mládež může nyní ušetřit
Po více než čtvrt roce od uvedení nových tarifů obměnil Vodafone i tarifní nabídku pro mladé. Tedy nejen tu pro zákazníky do 26 let, ale i pro děti od 6 do 15 let. Spořiví jedinci díky tomu mohou...
Známe 10 nejprodávanějších smartphonů 2025. Pořídili jste si některý z nich?
Žebříček deseti globálně nejprodávanějších smartphonů za rok 2025 může být pro mnohé překvapením. Nejsou v něm totiž až na jednu výjimku žádné levné telefony, u kterých by se dalo očekávat, že...
Sedm důvodů, proč si připlatit za prémiové smartphony. Nakupujte s rozmyslem
Někomu přijde drahý už telefon za pět tisíc, jiným nevadí za přístroj utratit desítky tisíc. Je to logické, každý má jiné potřeby. Ale je opravdu nutné kupovat drahé telefony? Jsou o tolik lepší než...
Šmíráci už nic neuvidí. Chystané mobily se pochlubí speciálním displejem
Na veřejnosti vám leckdo může sledovat obrazovku telefonu, aniž byste o tom věděli. Stačí jen stát na nesprávném místě. V chystaných modelech Galaxy S26 však Samsung chce s takovými šmíráky zatočit a...
Vrací se mezi elitu fotomobilů. Foťák modelu Pro je všestranný a vyladěný
Nový Honor Magic 8 Pro patří podle organizace DxO Mark k nejlepším současným fotomobilům. Jde o návrat na špičku po menší roční pauze, kdy se Honoru podařilo vyladit sestavu foťáků, která je velmi...
O2 vylepšil své tarify. Ještě do víkendu nabízel ty původní ve slevě
Zdražení mobilních tarifů se ze strany zákazníků nesetkává zrovna s pochopením. K tomuto kroku se nyní uchýlil i operátor O2, obměnil totiž svou tarifní nabídku. Zákazníci sice získají více než...
Vodafone slaví v Česku jubileum. Je to závazek, říká jeho viceprezident
Značka Vodafone slaví 20 let působení na českém trhu. Operátor proto v letošním roce přijde s řadou novinek, které k oslavě tohoto výročí využije. A podle svého šéfa pro spotřebitelský segment, tedy...