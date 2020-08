Samsung zaplavil kvádr. Iluzí láká na srpnovou premiéru

Zaoblená fasáda nákupního centra SM Town Coex Artium v populární soulské čtvrti Gangnam je ve skutečnosti obří projekční plochou. Do povědomí se dostala především díky videu, v němž díky takzvané anamorfické iluzi evokuje obří akvárium, o jehož stěny se dokola tříští rozbouřená vlna. A to bez využití jediné kapky. Tento největší elektronický billboard s vysokým rozlišením v Jižní Koreji nyní využil i Samsung.

Jeho prostřednictvím láká na srpnové představení novinek. Projekce rozvádí již v červenci zveřejněnou pozvánku na tradiční akci Unpacked: z elektronického pera, které je výsadou řady Galaxy Note, jejíž další generace bude právě začátkem srpna představena, stéká měděná barva. Kapka se následně po dopadu na pevnou překážku rozcákne, cákanec tvarem evokuje korunku. Nicméně na obří projekční ploše tvořené gigantickými obrazovkami s 31 tisíci LED moduly barva prosakuje skrze fiktivní strop.

Kapka se následně zformuje do několika trojrozměrných obrazců. Prvním z nich jsou piktogramy odkazující na rozložení tlačítek herního ovladače. To má být patrně odkaz na partnerství s Microsoftem. Proslýchá se totiž, že by nové modely Galaxy Note měly podporovat službu xCloud. Uživatelé si budou moci streamovat hry z cloudu, stejně jako u fungujících služeb Geforce Now či Stadia.

Následují hudební noty. Náhoda? Nikoliv, Samsung má kromě nové generace svého zápisníku a dalších novinek představit i nová sluchátka. Následně dotykové pero S-Pen do „prostoru“ vepíše text „woohoo“, tedy výraz vyjadřující euforickou radost. Až poté kapka dopadá na „podlahu“, následně se celý kvádr zaplavuje virtuální tekutinou.