Samsung představí novou generaci skládaček. Poprvé živě na domácí půdě

Hlavními hvězdami letní premiéry jihokorejského výrobce, která je oproti předchozím rokům posunuta na dřívější červencový termín (původně se konala v první třetině srpna), jsou bezesporu dva skládací modely smartphonové řady Galaxy Z.

Tedy smartphony Z Fold a Z Flip, a to již s pořadovým číslem pět. Ovšem zatímco Galaxy Z Fold 5 je skutečně pátou generací skládacího smartphonu otevíraného ve stylu knihy, tak u smartphonového véčka (Galaxy Z Flip) jde prakticky o teprve jeho čtvrtou generaci. Samsung totiž v roce 2021 sjednotil u obou modelů číselný přídomek, přeskočil tak flip s dvojkou v názvu. Teoreticky by se za druhou generaci véčkového samsungu dala považovat jeho vylepšená verze s 5G, která dorazila v červenci 2020, tedy pouhých pět měsíců po únorovém debutu prvního flipu.

Zatímco u nového foldu se očekává spíše střídmý posun oproti jeho předchozí generaci, tak Z Flip 5 má oproti loňské „čtyřce“ disponovat třeba o poznání větším vnějším displejem. Ten má mít navíc i neobvyklý tvar, podle diskutérů na Twitteru bude připomínat tvar ikony složky z Windows. Právě malý vnější displej je dlouhodobě považován za jednu z největších nevýhod flipu. Fanoušci tohoto smartphonového véčka by se tak letos mohli v tomto ohledu dočkat výrazného vylepšení.

Kromě nových skládaček by měl Samsung na své letošní letní premiéře, která se poprvé koná živě na domácí půdě v jihokorejském Soulu, představit také nové chytré hodinky Galaxy Watch a tablety Galaxy Tab. Letos je to poprvé, co Samsung představuje letní produkty živě jinde než v USA. Letní Samsung Galaxy Unpacked sledujte s námi, premiéra začíná ve 13:00 středoevropského času.