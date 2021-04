Samsung chystá revoluční skládací smartphone. Nikdo jiný takový nemá

Samsung podle očekávání během letoška představí nové generace obou současných zástupců modelové řady Galaxy Z, tedy modelů Fold a Flip. Podle portálu Nikkei Asia to však nebudou jediní zástupci rodiny skládacích samsungů. S odvoláním na tři zdroje totiž informoval, že světová smartphonová jednička pracuje také na modelu s dvěma panty.

Premiéru si má revoluční novinka odbýt během letoška tak, aby se na pulty obchodů dostala ještě před koncem roku. Že si s myšlenkou takového smartphonu Samsung pohrává, naznačilo několik dříve získaných patentů (více viz Přeložit jednou, přeložit podruhé. Samsung se skládání nebojí).

Zatím však není jisté, zda nový model bude vycházet z foldu s vertikálním předělem, nebo flipu s véčkovou konstrukcí. Zdroje japonského portálu jsou totiž na bližší informace skoupé. Prozradily nicméně, že novinka má být svým pojetím vhodnější pro mobilní aplikace.



Design revolučního samsungu je podle jednoho ze zdrojů navržen tak, aby poměr stran displeje rozloženého zařízení odpovídal běžnému poměru (16:9, nebo 18:9). „Více videoher a dalších aplikací by mohlo na zařízení běžet plynuleji s lepším rozlišením,“ dodal zdroj.

Japonský portál připomíná, že například současný Galaxy Z Fold 2 má po rozložení netradiční poměr stran 25:9, vývojáři tak musejí při vývoji aplikací s tímto faktem počítat.



Zcela nový koncept skládacího smartphonu koresponduje s nedávným prohlášením generálního ředitele mobilní divize Samsungu DJ Koha. Společnost totiž podle něj vyvíjí značné úsilí, aby zvýšila produkci skládacích smartphonů, byť jich stále nemůže vyrobit takové množství jako běžných smartphonů. Doufá nicméně, že jejich produkci se podaří navýšit i navzdory přetrvávajícímu celosvětovému nedostatku procesorů.

Podle některých zdrojů by však špatná dostupnost zásadních komponent pro výrobu (nejen) skládacích smartphonů mohla ambiciózní plán Samsungu ohrozit. Společnost se však nechala slyšet, že vyvíjí velké úsilí, aby problematické dodávky klíčové součástky vyřešila.

Právě globální nedostatek čipů má být přitom jedním z hlavních důvodů, proč se rozhodla neuvést letos na trh novou generaci řady Galaxy Note. Dalším je pak i fakt, že obě dlouholeté prémiové řady Galaxy S a Galaxy Note si jsou již příliš blízké.

Podle jednoho ze zdrojů se Samsung dlouho snažil o jejich odlišení. Zásadní rozdíl nicméně letos smazal: dotykové pero S Pen nově podporuje i letošní top model řady Galaxy S, tedy Galaxy S21 Ultra (více viz Má to být náhrada notů. Vyzkoušeli jsme, jak u Galaxy S21 funguje pero).

Místo notů dražší skládací modely

Oním klíčovým odlišením vrcholných řad Samsungu, které se vytvořením speciální řady zahrnující skládací smartphony (Galaxy Z) rozrostly na celkem tři, by měla být nově právě samotná konstrukce. Samsung totiž podle jednoho ze zdrojů uvažuje o použití skládacích telefonů jako zásadního rozlišení vrcholných řad. Je však otázkou, zdali v některých ohledech dokážou nahradit noty, s jejichž řadou chce společnost skončit.



Má nicméně ambiciozní cíl: dostat se s produkcí skládacích smartphonů právě na úroveň populární řady Galaxy Note. Ta přitom podle jednoho ze zdrojů japonského listu přesahuje 10 milionů kusů ročně. Dosažení takových čísel nicméně značně závisí nejen na dodávkách procesorů, ale také na tržních podmínkách. Přeci jen jsou skládací modely podstatně dražší než ty z řady Galaxy Note.

Analytik společnosti GF Securities Jeff Pu pro portál Nikkei Asia uvedl, že náhradu řady Galaxy Note skládacími smartphony plánuje Samsung už dlouho. Podle něj jde o chytrý krok, a to nejen z důvodu, že smartphony si jsou již velmi podobné, ale sázka na skládací zařízení představuje i jistý finanční profit.



Vyšší cena skládacích smartphonů totiž představuje pro společnost tučnější marži. Právě rozdíl v cenách tak může být dalším důvodem Samsungu, proč noty končí. Patrně věří, že značná část jejich současných uživatelů bude po zrušení této modelové řady inklinovat k dražším skládacím modelům.

V jejich případě má Samsung podle Pua značný náskok před konkurenty. Nejenže si ohebné displeje pro ně vyrábí sám, ale dlouhodobě investuje do výzkumu a vývoje této technologie. Nevylučuje, že by se produkce skládacích samsungů mohla letos více než zdvojnásobit. Z přibližně 3,5 milionů kusů dodaných loni by se podle něj produkce modelové řady Galaxy Z mohla už letos dostat na 7,5 milionu kusů.