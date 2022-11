Také Samsung plánuje přidat do mobilů satelitní komunikaci

Jednou z nejpodstatnějších inovací u letošních iPhonů 14 je podpora satelitní komunikace. Tedy přesněji, ze všech nových iPhonů 14 je možné odeslat přes satelit krátkou textovou zprávu a přijmout odpověď. Není to určené jako náhrada komunikace přes běžné mobilní sítě, odeslání a příjem zpráv ideálně vyžaduje nasměrování telefonu na oblohu (satelit).

Za ideálních podmínek může totiž posílání trvat desítky sekund, někde pod stromy to pak může trvat i minuty. Je to prostě služba pro nouzové použití. Lze s ní sdílet i polohu a některé další informace pro nouzové situace.

Problém je, že Apple ji zatím nabízí jen v USA a v Kanadě. Zatím zdarma na dva roky, pak bude zpoplatněná. Vyzkoušet si ji mohou i návštěvníci obou zemí, ale nesmějí mít některý z iPhonů 14 pořízený v Číně. Tam prodávané iPhony to neumějí. Služba využívá satelity sítě Globalstar, kterých je na nízké oběžné dráze 24.

Huawei podobnou službu představil krátce po Applu. Podporují ji telefony Mate 50 a Mate 50 Pro, jež se sice prodávají i na českém trhu, ale služba je dostupná jen v Číně a využívá síť satelitů Beidou. Globálně tak satelitní komunikace z běžného mobilu není dostupná.

To by se však mělo změnit, protože podle informací obvykle dobře informovaného jihokorejského portálu ET News osadí podporou satelitní komunikace své telefony Samsung. A nemělo by to dlouho trvat, protože se to má týkat příští řady S, tedy S23, kterou by měl Samsung představit v únoru či březnu příštího roku.

Podle ET News by měl Samsung službu nabídnout globálně, čímž by konkurenty předběhl. Samsung má využívat síť Iridium s 66 satelity na nízké oběžné dráze. Detaily zatím známé nejsou, výrobce informaci odmítl komentovat.