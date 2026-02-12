Samsung oficiálně potvrdil to, o čem se spekulovalo již delší dobu. Premiéra nové řady Galaxy S26, tedy toho nejlepšího, co Samsung nabízí, se odehraje v San Francisku na konci února. Samsung se drží tradiční středy, tentokrát to bude ve středu 25. února v deset hodin tamního času. Pro středoevropský region to vychází na večerní sedmou hodinu.
Samsung se přímo do San Franciska vrací po dvou letech, loni a předloni akci posunul do nedalekého San José. Podstatnější je, že se nemění sestava přístrojů, jak se dřív spekulovalo. Model „plus“ měl nahradit tenký Edge. Jenže loňskému prvnímu tenkému modelu S25 Edge se moc nedařilo, takže se s ním letos nepočítá. Tedy aspoň v rámci velké premiéry, dál v průběhu roku je možné ledacos.
Samsung tak zůstane u trojice S26, S26+ a S26 Ultra. Všeobecně je logicky nejzajímavější ten nejlepší model, tedy Ultra. A jak naznačuje známý čínský únikář Ice Universe, který má na Samsung zjevně dobré kontakty, model Ultra je také nejžádanější. Jak naznačuje jeho post na síti X, v prvotní šarži přístrojů mají tři čtvrtiny produkce patřit právě nejlepšímu modelu Ultra.
Na základní Galaxy S26 má připadnout necelých 15 procent produkce a na model „plus“ pak ještě o něco méně. Což je zajímavá prognóza, nakolik zákazníci kupují primárně to nejlepší a nejdražší. Ostatně, u Applu to také platí, že modely Pro jsou žádanější než ty základní.
Design se příliš měnit nebude, respektive dojde jen k menším korekcím. Ty se budou týkat například vzhledu fotomodulu, který bude vypadat jako ten, co je na skládacím Galaxy Z Fold 7. Samsung pozmění nabídku barev, mezi kterými budou i výraznější odstíny. Telefony mají být tenčí, ale zásadní změny nelze očekávat. Spíš se spekuluje, že stejně jako Apple i Samsung se při tvorbě rámu od titanu vrátí k hliníku.
Výbava asi nějaké zásadní překvapení nepřinese, seznam v příspěvku na síti X od Ice Universe (viz níže) není podle něj zcela přesný a je v něm několik drobnějších chyb. Samsung tentokrát použije dva čipy a dost možná to bude globální záležitost. Ale minimálně v Evropě by to tak být mělo. Základní S26 a verze S26+ dostanou nový čip Exynos 2600 (výrobcem je sám Samsung), který je jako první komerční procesor na trhu vyráběný 2nm výrobním procesem. Podle předběžných údajů by mohl mít velmi zajímavý výkon a přitom nízkou spotřebu.
Model Ultra pak dostane to nejlepší, což je aktuálně Snapdragon 8 Elite gen 5 (výrobce Qualcomm), a to zřejmě v tradičně mírně naboostované verzi „For Galaxy“. Ultra pak má dostat ještě jednu specialitu, která je na první pohled nenápadná, ale v rámci trhu má být velmi výjimečná. Jde o displej s funkcí privátní obrazovky, tedy zamezení jeho čitelnosti mimo oči majitele. Samsung právě na tuto vlastnost zatím nekonkrétně láká, ví se, že nemá jít jen o nějakou fólii, ale o aktivní funkci displeje. Víc o této funkci najdete zde.
Foťáky mají projít po hardwarové stránce jen menšími úpravami, podstatnější mají být softwarové inovace. Ostatně, v pozvánce na premiéru je telefon prezentován jako AI přístroj, tedy s důrazem na implementaci umělé inteligence. Co zázračného chce v současnosti v tomto směru Samsung přinést, zatím nevíme.
Na podrobnosti o novinkách, respektive i na to, jestli Samsung představí něco navíc (předloni to byl chytrý prsten, loni tenký Galaxy S25 Edge), si budeme muset ještě chvíli počkat.