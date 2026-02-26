O tom, že letos bude nedostatek pamětí pro spotřební elektroniku, což se smartphonů silně dotýká, se mluví od loňského roku. Doposud to dramaticky nevypadalo, loňské modely nezdražovaly, nic zásadního se neměnilo ani u prvních letošních novinek od čínských výrobců.
Jenže to nebyly přístroje, od kterých by se daly očekávat masové prodeje. První takové telefony v globálním měřítku se představují nyní, jsou to vrcholné Samsungy S26. Drahé telefony, ale právě ten nejdražší S26 Ultra by měl patřit mezi deset nejprodávanějších telefonů za letošní rok. A to celosvětově. U předchozí S25 Ultra tomu tak bylo.
Proč se zdražuje
Problematické jsou paměti a některé další součástky. Výrobci upřednostňují objednávky klientů, kteří budují centra umělé inteligence a jsou ochotni platit vyšší ceny. Kupují sice jiné produkty, ale výrobci, aby uspokojili poptávku, upravují výrobu na úkor součástek pro běžné komerční produkty. A ceny rostou.
Naopak kurzový problém letos není, koruna je silná a není důvod meziročně zdražovat z důvodu kurzových rozdílů. Spíš naopak.
A z přehledu cen je zdražení patrné. Ne u všech verzí, u těch klíčových se Samsung hodně snažil, aby ceny udržel. Odnesl to především model S26+, který je z celé řady nejméně důležitý. A dost zdražila i větší paměťová verze základní S26. Nejdražší model S26 Ultra se v základní verzi jako jediný dočkal mezigeneračně nižší ceny, ale rozdíl je opravdu jen kosmetický. A stejná cena zůstala i nejlevnějšímu základnímu S26.
U něj však pozor, loni ještě byl v nabídce model S25 s pamětí 128 GB, letos už je minimem vnitřní paměť 256 GB. A u té v meziročním srovnání zůstává cena stejná. Víc než kdy jindy se letos vyplatí startovní nabídka, kdy výrobce tradičně nabízí větší paměť za cenu nižší verze. Podrobnosti najdete v tabulce.
Ceny nových modelů S26 a akční nabídka, která platí do půlnoci 10. března
|Samsungy S26 (2026)
|Doporučená cena
|Akční nabídka
|Samsung S26 256 GB
|23 999 Kč
|-
|Samsung S26 512 GB
|29 499 Kč
|23 999 Kč
|Samsung S26+ 256 GB
|30 699 Kč
|-
|Samsung S26+ 512 GB
|35 699 Kč
|30 699 Kč
|Samsung S26 Ultra 256 GB
|35 699 Kč
|-
|Samsung S26 Ultra 512 GB
|40 599 Kč
|35 699 Kč
|Samsung S26 Ultra 1 TB
|47 999 Kč
|42 999 Kč
A pro porovnání nabízíme i loňské ceny řady S25 při jejím představení (leden 2025)
|Samsungy S25 (2025)
|Doporučená cena
|Akční nabídka
|Samsung S25 128 GB
|21 999 Kč
|-
|Samsung S25 256 GB
|23 999 Kč
|21 999 Kč
|Samsung S25 512 GB
|26 999 Kč
|23 999 Kč
|Samsung S25+ 256 GB
|28 999 Kč
|-
|Samsung S25+ 512 GB
|31 999 Kč
|28 999 Kč
|Samsung S25 Ultra 256 GB
|35 999 Kč
|-
|Samsung S25 Ultra 512 GB
|39 499 Kč
|35 999 Kč
|Samsung S25 Ultra 1 TB
|45 499 Kč
|39 499 Kč
Vedle zaváděcích slev (tedy větší paměť za cenu menší) nabízí Samsung ještě další bonusy. Je to desetiprocentní sleva při současném zakoupení dalšího produktu z řady Galaxy (mobily, tablety, hodinky) nebo třicetiprocentní sleva při koupi příslušenství.
Pro několik stovek nejrychlejších pisálků, kteří si některý z telefonů koupí, je zde ještě bonus za napsání recenze na nový produkt. Odměnou do vyčerpání zásob bude buď vysavač Samsung Jet 65 nebo reproduktor Samsung Music Frame.
Ceny loňských modelů
Pokud byste chtěli využít levnější ceny loňských modelů, tak do konce února (podle propozic) můžete mít všechny modely z loňské kolekce za docela zajímavé ceny. Pozor, na zajímavou cenu se dostanete jen s cashbackem. Což vyžaduje registraci a pak dostanete zpět část peněz na účet.
Ušetřit můžete několik tisíc korun, záleží na vašich preferencích. Nutno dodat, že Samsung má obvykle během roku několik akčních nabídek, ale jak tomu bude letos, je otázkou. Vysoké ceny pamětí a dalších součástek jsou zřejmě limitujícím faktorem pro razantní slevy.
|Samsungy S25 aktuální ceny v únoru 2025 (vždy cena s cashbackem)
|Cena (Kč)
|Samsung S25 128 GB
|17 499
|Samsung S25 256 GB
|18 999
|Samsung S25 512 GB
|20 999
|Samsung S25+ 256 GB
|22 999
|Samsung S25+ 512 GB
|25 999
|Samsung S25 Ultra 256 GB
|29 499
|Samsung S25 Ultra 512 GB
|32 499
|Samsung S25 Ultra 1 TB
|34 999