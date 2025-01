Jsou Samsungy S25 dražší než předchůdci? Některé ano, jiné nikoliv

Nové top modely S25 od Samsungu vám podrobně představujeme v tomto článku. Nyní je prostor pro detailní informace o cenách. A hned na začátek je nutné zmínit, že v tomto směru nedošlo na žádné zásadní překvapení. A to jak v pozitivním směru, tak v tom negativním. Ceny jsou velmi podobné jako loni u řady S24, některé varianty stojí stejně, některé jsou o rovných tisíc korun dražší.

Když ceny porovnáme s řadou S23 z roku 2023, tak jsou ceny všeobecně nižší, ale ke zlevnění došlo už v loňském roce. Samsung dříve během roku poměrně brzy ceny snižoval, loni to však u řady S24 tak markantní nebylo. Na slevy došlo, ale nebyly tak časté a v takové míře. To může indikovat, že se řada S24 prodávala dobře, respektive lépe než předchozí S23. Jak to bude s novinkami, to se teprve ukáže.

Nejprve se podívejme na doporučené ceny všech variant modelů řady S25.

Samsungy S25 (2025) Doporučená cena Samsung S25 128 GB 21 999 Kč Samsung S25 256 GB 23 999 Kč Samsung S25 512 GB 26 999 Kč Samsung S25+ 256 GB 28 999 Kč Samsung S25+ 512 GB 31 999 Kč Samsung S25 Ultra 256 GB 35 999 Kč Samsung S25 Ultra 512 GB 39 499 Kč Samsung S25 Ultra 1 TB 45 499 Kč

Z přehledu je zřejmé, že ceny jednotlivých modelů se nepřekrývají, tedy že nejlevnější S25+ je dražší než nejdražší S25 a nejdražší S25+ je levnější než základní S25 Ultra. Cenové odskoky jednotlivých modelů jsou docela velké, při porovnání stejných paměťových variant jsou pak ještě výraznější.

V rámci předprodeje, který odstartoval 22. ledna a končí 6. února mohou zákazníci získat zajímavý cenový bonus, pokud budou nakupovat na webu výrobce. Respektive dostanou vyšší paměťovou verzi za cenu nižší. Což je velmi atraktivní a především u úplně základního modelu S25 se tak spořiví zákazníci vyhnou variantě se 128GB pamětí, která je u top smartphonu už tak trochu pro ostudu. Zvýhodněné ceny ukazuje následující tabulka.

Samsungy S25 (2025) Zaváděcí akce do 6. února Samsung S25 256 GB 21 999 Kč Samsung S25 512 GB 23 999 Kč Samsung S25+ 512 GB 28 999 Kč Samsung S25 Ultra 512 GB 35 999 Kč Samsung S25 Ultra 1 TB 39 499 Kč

V rámci předprodeje navíc Samsung nabízí slevy 50 procent na příslušenství pro nové modely. Další možnou úsporu nabízí současný nákup dalších položek z jiné kategorie. Tedy například tablet, sluchátka a podobně. Při koupi dvou zařízení je sleva 10 procent, u tří 15 procent. Další slevy lze získat při prvním nákupu na webu Samsungu nebo v aplikaci, případně v rámci sběru věrnostních bodů. A samozřejmě Samsung nabízí výkup starého zařízení, tentokrát ale bez bonusu.

Pro porovnání přinášíme základní ceny loňských modelů S24 při jejich uvedení na trh v lednu 2024.

Samsungy S24 (2024) Původní cena (Kč) Samsung S24 128 GB 21 999 Samsung S24 256 GB 23 499 Samsung S24+ 256 GB 27 999 Samsung S24+ 512 GB 30 999 Samsung S24 Ultra 256 GB 35 499 Samsung S24 Ultra 512 GB 38 499 Samsung S24 Ultra 1 TB 44 499

V další tabulce si můžete připomenout ceny předchozích dvou řad S23 a S22 z let 2023 a 2022. Vždy to jsou startovní ceny bez zvýhodnění.

Modely S23 (2023) Původní cena (Kč) Modely S22 (2022) Původní cena (Kč) Galaxy S23 8/128 GB 23 499 Galaxy S22 8/128 GB 21 999 Galaxy S23 8/256 GB 24 999 Galaxy S22 8/256 GB 22 999 Galaxy S23+ 8/256 GB 29 999 Galaxy S22+ 8/256 GB 27 999 Galaxy S23+ 8/512 GB 32 999 není – Galaxy S23 Ultra 8/256 GB 34 999 Galaxy S22 Ultra 8/256 GB 34 499 Galaxy S23 Ultra 12/512 GB 39 499 Galaxy S22 Ultra 12/512 GB 37 999 Galaxy S23 Ultra 12 GB / 1 TB 44 999 není –

Kdo nepotřebuje nejnovější hardware, tak může samozřejmě sáhnout po loňských modelech, které v určité míře zůstávají na trhu nebo se doprodávají. Samsung přímo uvádí, že bude dál nabízet základní S24 ve variantách s pamětí 128 a 256 GB. První za 19 999 Kč, druhý za 20 999 Kč. To představuje oproti novinkám se stejnou pamětí úsporu dva a tři tisíce korun. Ještě víc lze ušetřit u dražších loňských modelů. Ale pozor, porovnáváme s doporučenými cenami novinek. V případě akční nabídky v rámci předprodeje je to samozřejmě méně. U modelů S24, které oficiálně zůstávají v nabídce, lze cenu srazit o další tři tisíce za výkupní bonus.