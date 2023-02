Samsung večer představí klíčové modely S23. Budou lepší i dražší

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Samsung se do San Franciska vrací po třech letech, naposled zde měla premiéra řada Galaxy S20 v únoru 2020. Tehdy to Samsung před celosvětovou covidovou uzávěrou stihl tak tak. Následující velké premiéry, včetně skládacích modelů Z Flip a Z Fold a dříve ještě modelů Note probíhaly jen virtuálně z předpřipravených videí.

V tomto směru je to jistě dobrá zpráva, celkově se snad svět vrací do normálu. Alespoň ten mobilní. Akce začíná ve středu 1. února v 19 hodin středoevropského času (10 hodin místního kalifornského času). Odehraje se v sále Masonic Auditorium v centru San Franciska.

Umístění premiéry do amerického města je logické. Samsung je v USA dvojkou na trhu. Za vedoucím Applem sice trochu zaostává, ale dohromady mají obě značky na tamním trhu drtivou převahu. Za řeč stojí ještě třetí Motorola, další výrobci jen paběrkují a velké čínské značky tam prakticky přítomné nejsou.

Na druhou stranu novinky přijdou na trh v době vrcholící inflace. Takže budou zřejmě dražší než přístroje minulé řady. Ale zdražují všichni výrobci a když ne, tak šidí výbavu. Což však v prémiové třídě není možné, takže si za novinky připlatíme zhruba 1 500 korun.

Lze očekávat, že především v rámci předprodeje nabídne Samsung bonusy, které vyšší cenu vykompenzují. Navíc modely Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra budou mít větší vnitřní paměť, což bude také částečná kompenzace vyšší ceny. Informace o vyšších cenách a větší paměti unikla s předstihem, stejně jako evropské ceny novinek. Což je vlastně už taková tradice, Samsung mnoho tajemství většinou neuhlídá a jeden únik střídá druhý. Nutno dodat, že mnoho jich je docela nebo úplně přesných.

Platí to i o designu novinek. Není zásadně nový, navazuje na předchozí modely včetně toho, že model Ultra je trochu jiný než zbývající dvojice. Samsung odstranil panel pod modulem fotoaparátu, který nesla loňská řada Galaxy S22. Letos tak budou objektivy vystupovat samostatně z těla telefonu. Je to elegantnější, ale na první pohled trochu nudné řešení. Uvidíme, jak to bude vypadat ve skutečnosti, samsungy tradičně nejsou příliš fotogenické.

Ve výbavě žádné převratné změny očekávat nelze. Telefony dostanou nový špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 2, navíc lehce přetaktovaný, takže výkonnější. Podstatné je, že netradičně oproti minulým verzím dostanou snapdragony i evropské verze telefonu. Dřív v Evropě výrobce osazoval modely řady S procesory vlastní řady Exynos.

Samsung Galaxy S23 Ultra by měl mít výrazně vylepšený fotoaparát, a to především směrem k nočnímu fotografování. Lepší by měl být i teleobjektiv. Ty budou tradičně dva, jeden s trojnásobným přiblížením, druhý s desetinásobným přiblížením.

Všechny informace o novinkách přineseme po jejich premiéře.