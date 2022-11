Definitivní konec covidu v mobilním byznysu. Samsung plánuje velkou akci

Než začal covid, měl Samsung premiéry svých vrcholných modelů vcelku přesně rozvržené. A to jak časově, tak i místně. Srpen patřil modelům řady Note, premiéra se po několik let pravidelně odehrávala v New Yorku. Premiéry řady S probíhaly v lednu či únoru, v roce 2019 a 2020 to bylo v San Francisku. Poslední zmíněná akce to před globálním lockdownem stihla tak tak.

Za covidu Samsung novinky představoval výhradně virtuálně online, což platilo prakticky ještě letos při premiéře řady S22 a v létě skládaček Z Flip 4 a Z Fold 4 (ty v srpnovém termínu nahradily řadu Note, kterou Samsung ukončil).

Pokud se potvrdí informace, s kterými přišel jihokorejský deník JoongAng Daily (anglická verze předního deníku JoongAng Ilbo), tak Samsung už považuje covidovou pandemii za ukončenou a plánuje opět velkou premiéru před publikem. Premiéra modelů řady S23 by se měla odehrát v USA.

Deník se odvolává na zdroje přímo ze Samsungu, ale přesný termín a místo neuvádí. Akce by se měla odehrát v prvním únorovém týdnu, což koresponduje s některými dřívějšími úniky a popírá některé předchozí informace, které uváděly termín premiéry už na veletrh CES v Las Vegas, který začíná hned na začátku ledna. Místem premiéry by mělo být opět San Francisco.

Deník uvádí, že Samsung uvede novinky do nelehké doby. Prodeje smartphonů celosvětově klesají a týká se to také největšího světového výrobce. Inflace a růst výrobních nákladů tak zřejmě povede k mezigeneračnímu zvýšení ceny všech modelů řady S23.

Samotné telefony nemají podle úniků přinést revoluční změny, a to ani po stránce hardwaru, ani designu. Zřejmě největší změnou by mohlo být nasazení procesorů Snapdragon do verzí telefonu pro Evropu. Až doposud totiž Samsung evropské varianty řady S osazoval vlastními procesory Exynos. Modely S23 však mají dostat výhradně Snapdragon 8 gen 2 od Qualcommu.