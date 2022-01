Samsung měl dobrý důvod vypustit S21 FE i s velkým zpožděním

Samsung S21 FE měl být původně představený v srpnu spolu s dvojicí skládaček Z Flip 3 a Z Fold 3. Tak to bylo dlouho naplánované. Srpnový termín je vcelku logický, hlavní modely řady S jsou v té době na trhu už skoro půl roku a tak je příležitost řadu osvěžit.

Jenže loňská globální krize se součástkami s největší pravděpodobností způsobila, že premiéra S21 FE byla výrazně posunutá. Telefon se představil až začátkem ledna v rámci veletrhu CES. Tedy téměř s půlročním zpožděním a zřejmě jen měsíc před uvedením úplně nové řady S na trh.

Komplikace s nedostatkem součástek ovlivnily loni Samsung výrazně, především v řadě A, kde na podzim většina modelů nebyla dostupná a třeba u klíčového modelu A52 musel výrobce přijít s upravenou verzí A52s. Takže by vlastně nebylo vůbec překvapivé, kdyby Samsung S21 FE úplně odpískal.

Jenže je tu jeden důvod, proč výrobce telefon i přes extrémní zpoždění na trh uvedl. Aktuálně totiž zveřejnil, že předchozí generace byla prodejním trhákem. Samsung prodal za něco víc než rok přes 10 milionů S20 FE (obě verze LTE i 5G), což je výborné číslo.

Zákazníci tedy na FE variantu řady S slyší a je pro ně atraktivní. A není divu, je to totiž jediný model značky, který patří do pro Samsung jinak zcela prázdného segmentu mezi střední třídou a top modely. V Česku je to kategorie od dvanácti do dvaceti tisíc korun. A tam Samsung prakticky nic nemá, s výjimkou právě modelů FE.

Jenže opožděné uvedení na trh situaci trochu komplikuje. S21 FE se sice v základu vejde pod dvacet tisíc korun, ale tam se po aktuální slevě vejde i základní S21. Ceny jsou v podstatě vyrovnané, novinku může zlevnit výkupní bonus za starý telefon, pak se dostane i pod hranici patnácti tisíc korun. Opožděná novinka tak má docela dobrou pozici být stejně úspěšná jako předchůdce.