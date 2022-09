Apple ve středu představí nové iPhony. A Samsung do nich opět šije

Americká pobočka Samsungu spotem s názvem Buckle Up poukazuje na jednu z předností letošního špičkového modelu řady Galaxy S22, tedy varianty s přídomkem Ultra. Jde o špičkový fotoaparát. Hlavní snímač letošních iPhonů 14 Pro, které Apple společně s „obyčejnými“ iPhony 14 představí ve středu 7. září, si má sice oproti předchůdcům v jeho rozlišení značně polepšit, avšak očekávaných 48 Mpix není z pohledu jihokorejského výrobce patrně dostatečnou inovací.

Doslova říká, že lidé, kteří dají přednost iPhonu 14 Pro/Pro Max (který Apple představí 7. září večer středoevropského času), jeho pořízením vstoupí do světa, v němž se hlavy nebudou otáčet jejich směrem. Do světa, v němž smartphone s fotoaparátem s nejvyšším rozlišením nebude v jejich kapse. Samsung tím poukazuje na 108Mpix rozlišení hlavního snímače modelu Galaxy S22 Ultra. A jde ještě dále.

Vzápětí totiž vyzdvihuje také stonásobný hybridní zoom. „Ten epický snímek měsíce, který získává všechny lajky ... nebude tvůj,“ rýpne si opět do uživatelů očekávaných špičkových iPhonů s tím, že takové inovace nelze u smartphonů Applu očekávat ani v dohledné době.

Ve spotu, do něhož po svém zakomponoval i grafiku letošní pozvánky na Apple Event, ukáže Samsung také letní novinku, véčko Galaxy Z Flip 4. To sice nedisponuje fotoaparátem stejných parametrů jako Galaxy S22 Ultra, ale oba tyto špičkové samsungy se prodejní cenou blíží očekávané ceně iPhonu 14 Pro. Ze strany Samsungu jde pravděpodobně o další mírné popíchnutí: v portfoliu Applu totiž jakýkoli skládací model doposud schází.

Samsung do Applu rýpal už před lety

Vzpomeňme v této souvislosti na patrně nejpovedenější set reklamních spotů, tedy těch s titulem Ingenius. Samsung se v nich v roce 2018 zaměřil na tehdejší top model iPhone X, respektive na funkce, v nichž Apple zaostával za konkurenty. Ve spotech vyobrazoval zaměstnance konkurenčního Applu, který zákazníkům nedokáže přiznat, že některé funkce iPhony nezvládnou.

Ze strany Samsungu nešlo o jediné takové strefování do jeho hlavního tržního rivala, nit na Applu nenechaly v minulosti suchou ani jiné mobilní značky (více viz Rádi do sebe rýpali. Teď abyste takové konkurenční pošťuchování pohledali). Apple si však z takového popichování nic nedělal, byť to minimálně Samsungu mohl několikrát vrátit. Třeba v souvislosti s osvojením výřezu displeje či redukcí na sluchátkový jack, kvůli níž se také Samsung Applu původně vysmíval.

Americká společnost si z nějakého takovéhoto konkurenčního pošťuchování patrně nebude nic dělat i nadále. Své inovace, byť je uživatelé androidích smartphonů používají či znají už léta, umí totiž i dobře prodat a udělat z nich značnou přednost. Možná však tento americký gigant překvapí a dočkáme se nějaké jeho odezvy na účet Samsungu.