Při nízkých prodejích mobilů se ani nevyplatí zapnout výrobní linku

Tomáš Balík v českém zastoupení Samsungu pracuje na pozici marketingového ředitele už téměř pět let. Předtím působil ve vedení prodejce elektroniky Datart a operátora O2 (Telefónica). V rozhovoru pro iDNES.cz říká, že ze slev nemá radost, ale jsou nedílnou součástí boje mezi prodejci. Vysvětluje, proč zmizela z evropských prodejen řada smartphonů Samsung Galaxy M. Ptali jsme se i na úspěch nových skládacích modelů Z Flip 5 a Z Fold 5, a to včetně jejich poruchovosti.

Jak se daří v létě představeným modelům Z Flip 5 a Z Fold 5?

Až nad očekávání dobře, překonali jsme loňský rok. Největší úspěch pochopitelně sklízí flip, protože u něj došlo k nejviditelnějším inovacím.

Podíl mezi flipy a foldy je zhruba 70 ku 30 procentům, což zhruba odpovídá výsledkům v celé Evropě. Co mě však velmi těší, je poměr půl na půl mezi ženami a muži. To mě velmi těší, podíl mužských zákazníků neustále roste. Trochu jsme se kdysi obávali, že to bude hodně dámský telefon a on je překvapivě hodně pánský.

Upřímně řečeno, považuji véčka historicky za univerzální telefony. I když v dávné době byl Samsung proslulý dámskými modely v růžových barvách a třeba s menstruačním kalendářem.

V Koreji jsou hodně otevření, co se týče barev i dalších bláznivin. Tam jsou schopní i dospělí muži si dát na telefon medvídky a nebojí se barev. Takže jsme se trochu báli, aby se z flipu nestal podobně nastavený přístroj. Ale realita je jiná, což nám dělá radost.

Flip byl dlouhou dobu prakticky jediné véčko s ohebným displejem na trhu. Teď však Motorola představila jak konkurenta pro Flip 5, tak i odlehčenou verzi razru, která stojí 21 500 korun. Budete mu konkurovat zlevněným loňským Flipem 4?

Já jsem rád, že tu konkurence je a že Motorola má hned dva modely. A jsem možná jeden z mála, který říká, ať na trh se skládačkami přijde ještě někdo další. Pomůže to trh s těmito přístroji budovat, lidé o těchto přístrojích získají větší povědomí.

Plánuje Samsung reagovat na levnější Razr 40 také levnějším modelem, který by véčka mohl dlouhodobě dostat pod hranici 20 tisíc korun?

Já to nevím a i kdybych to věděl, tak vám to nemůžu říct. Budoucí portfolio je velké obchodní tajemství.

Pod 20 tisíc korun šlo s různými slevami a bonusy koupit Flip 4 ještě během jeho životního cyklu. Je tedy reálné, aby véčka šla pod hranici 20 tisíc korun trvale?

Uvedená akce byla spojená s trade-in akcí, tedy s výkupem starého přístroje. Navíc slevy jsou čistě v gesci prodejců, my jim cenu neurčujeme. Celkově platí, že ze slev radost nemáme. Ale realita trhu je taková, jaká je. Spíš se chceme orientovat na servis, prodejní podporu a další služby, které mají tu přidanou hodnotu.

Je klidně možné, že jednoho dne nějaký obchodník nabídne véčko klidně za deset tisíc, ale to je jeho rozhodnutí. Aktuálně je především online trh trochu nervózní. Tržby klesají, a protože jsou teď drahé peníze, tak se prodražují skladové zásoby. To se obchodníci snaží eliminovat, a tak zkouší různé prodejní strategie. Zároveň platí, že s časem, po který je nějaký produkt na trhu, tak jeho cena postupně eroduje. Kam se však posune, nedokážu predikovat.

Zmínil jste trade-in, tedy výkup použitého mobilu při koupi nového. Děláte to velmi často, je to úspěšné?

Tak především, my přímo mobily nevykupujeme, dělá to za nás partner Mobilní Pohotovost. Ale v Evropě a ve světě jsou různé varianty. Mobily vykupují i operátoři nebo lokálně i výrobci. Část přístrojů se ekologicky likviduje, část se repasuje. Kdysi jsme přemýšleli, že to budeme také dělat přímo, ale nakonec jedeme v režimu partnerů.

Velikost trhu se secondhand mobily v Česku lze jen odhadovat, sledované to není. Ale předpokládám, že je relativně velký. Ale to neznamená, že všechny vykoupené a repasované přístroje skončí na tuzemském trhu. Určitě zde funguje i export. V každém případě je to správná cesta, je to ekologické. Buď dojde k recyklaci nebo se životnost přístroje prodlouží.

Pokud je u trade-inu výkupní bonus, kdo ho platí?

Výkup se v tomto směru musí rozdělit na dvě části. Bonus poskytujeme my, výkupní cenu řeší partner.

Nedávno výzkumné agentury zveřejnily výsledky výrobců za druhý letošní kvartál. Výsledky to nejsou dobré, ale co je zajímavé, tak prodeje nových přístrojů na vybraných trzích už docela zásadně ovlivňují právě repasované secondhand telefony.

Toto nedokážu posoudit, nevidím do trhů, kde je tento trend markantní. Ale určitě jsou dnes repasované telefony poměrně zajímavým segmentem na určitých trzích. Evropa však není příkladem trhu, kde se toto děje.

A ano, prodeje na počty kusů klesají. Ale na druhou stranu roste hodnota prodaného zboží. Lidé tedy kupují dražší přístroje. S tím pak může souviset i jejich delší životnost, prodlužuje se doba výměny. Telefony jsou celkově kvalitnější a vydrží déle.

Zmínil jste životnost, co vlastně dnes lidé nejčastěji reklamují? A jak je to s fólií displeje u flipů a foldů?

Především máme velmi nízký počet reklamací. Nejčastěji se stává, že dojde k poškození po nějakém mechanickém poškození. Na první pohled to nemusí být patrné, ale po otevření přístroje v servisu se to většinou jasně ukáže.

V případě krycí fólie displeje skládacích telefonů máme dostatečně robustní servisní plán. Fólie je prostě spotřební zboží, přestože se ve vývoji snažíme a fólii vylepšujeme. Zákazníkům ji měníme zdarma nejenom v servisech, ale i ve značkových prodejnách. Je však důležité, aby zákazníci fólii nestrhávali sami.

Jsou u skládacích telefonů problémy s kloubem a displejem?

Ne, právě že v tomto směru jsou tyto prvky neprůstřelné. Buď dojde k mechanickému poškození přístroje, třeba se mezi půlky dostane písek a pak se může poškrábat displej. Což se právě stává, když si zákazník strhne fólii sám. Samotný kloub a ohebný displej mají výdrž delší, než je i jen teoretická velmi dlouhá životnost samotného přístroje.

Vaše portfolio je dnes docela střídmé. Z vaší nabídky úplně zmizely modely řady Galaxy M a i u řady Galaxy A máte vlastně jen tři letošní modely, čtvrtý (podle označení) je už z loňského podzimu.

Je to naše strategie. V Evropě se nebudou nabízet žádné modely řady M. Rozhodnutí pro Evropu je, že nebude žádná evropská země mít M. Měli jsme dlouhodobě zpětnou vazbu od zákazníků, že vlastně nechápou rozdíl mezi řadou A a M, ty modely se tam překrývají. Jsou trhy, kde je víc řad potřeba, ale o Evropě to aktuálně neplatí. Ale samozřejmě situace se může změnit, tato strategická rozhodnutí dělá centrála.

Máme v nabídce low-endové modely A04s a A14 a pak velmi slušnou střední třídu v podobě modelů A34 a A54. Pokrýváme tak celou cenovou škálu od levných po špičkové přístroje. Vynecháváme jen kategorii těch úplně nejlevnějších. Navíc při tvorbě portfolia je nutné zohlednit předpokládané prodeje. Pokud by byly nízké, tak se zjednodušeně ani nevyplatí zapnout výrobní linku. Platí totiž, že telefony se vyrábí na objednávku pro jednotlivé trhy.

Marketingový ředitel Samsung Electronics pro Českou republiku Tomáš Balík

Vedle nových modelů jste letos měli v nabídce i některé docela staré. V létě mě zaujala reklama na Galaxy S20 FE, což je telefon z roku 2020, aktuálně tedy téměř přesně tři roky starý.

Stává se, že ve fabrice mají díly, tak obnoví výrobu. Nebo někde zůstane určité množství telefonů na skladu. Pak je otázkou, jaká je aktuální cena a co ten telefon může nabídnout s ohledem na další přístroje v portfoliu. Když dostaneme zajímavou nabídku a bude nám dávat logiku takový přístroj začít opět prodávat, tak proč ne.

Když uzavřu debatu o portfoliu, tak asi můžeme předpokládat, že příští rok to bude podobné jako letos?

Lze to předpokládat. Ale pozor, ani velké trhy jako Německo, Francie nebo Británie nerozhodují o složení aktuálního portfolia. To řeší centrála, a když se v centrále rozhodnou, že se řada M vrátí do Evropy, tak se vrátí. My to musíme akceptovat. My pak musíme ty modely dobře rozvrstvit, abychom dokázali nabídnout vhodný model každému zákazníkovi. Na druhou stranu, nemá cenu obsazovat každou tisícikorunovou cenovou hladinu. Musíme respektovat i trendy partnerů, třeba operátoři chtějí lepší telefony a preferují přístroje s 5G.

Budou příští rok ještě v nabídce telefony bez 5G?

To si netroufám odhadnout, ale ten trh se posouvá směrem k 5G přístrojům. Odhaduji to na 75 až 80 procent 5G přístrojů. V nejlevnějším segmentu však zůstanou LTE přístroje.

Vedle 5G jsou jedním ze současných trendů i eSIM. Vy jste ji letos dali i do modelu Galaxy A54, tedy do střední třídy. Myslíte, že se eSIM stane všeobecným standardem?

Myslím si, že do pěti let to bude standard, fyzická simka zmizí. Ale samozřejmě bude záležet i na operátorech a způsobu distribuce. Každý trh je v tomto směru trochu jiný.