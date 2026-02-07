Novinky série Galaxy S26 se blíží a Samsung již láká na jejich chystané funkce. První z nich má být speciální úprava displeje, která znemožní slídivým očím vidět obsah na vaší obrazovce.
„Samsung brzy představí novou úroveň ochrany soukromí, která ochrání váš telefon před nakukováním, ať jste kdekoli. Budete mít prostor zkontrolovat si zprávy nebo zadat heslo v přeplněném dopravním prostředku, aniž byste museli přemýšlet o tom, jestli vás někdo sleduje,“ píše výrobce v oficiálním prohlášení.
Funguje to tak, že obsah na displeji je viditelný pouze při pohledu přímo na něj, tedy když je obrazovka přesně v rovině před vámi. Jakmile se však někdo na ni pokusí podívat z úhlu, čitelnost se výrazně zhorší, obraz potemní. Efekt je silnější, z čím ostřejšího úhlu se pokoušíte na displej dívat.
Na jednu stranu lze namítnout, že nejde o nic převratného, koneckonců výrobci příslušenství pro mobily mají už delší dobu v nabídce speciální tvrzená skla s úpravou proti šmírování. Jenže Samsung slibuje, že novinka nabídne více možností, než jen zatemnění celé obrazovky při sledování z úhlu.
„Tato nová úroveň vám dává možnost rozhodnout se, co vám nejlépe vyhovuje. Můžete si ji přizpůsobit tak, aby zvýšila vaši ochranu při používání konkrétních aplikací nebo při zadávání přístupových údajů do důvěrnějších částí vašeho telefonu. Můžete si také zvolit ochranu jen pro specifické části uživatelského prostředí, jako jsou například vyskakovací okna s upozorněními. Jedná se o přístup šitý na míru, který můžete jemně doladit nebo zcela vypnout, nikoliv o plošné řešení,“ popisuje Samsung.
Dále dodal, že testováním této funkce strávil více než pět let, během kterých se zaměřil na uživatelské návyky, co lidé považují za soukromý obsah a jak by měla bezpečnost vypadat v každodenním životě.