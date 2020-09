Tajemný nejlevnější samsung s 5G prozrazen. Bude i v Česku

Kdyby nebyl covid, tak by Samsung novinky představoval na veletrhu IFA v Berlíně. Jenže ten letos probíhá jen ve velmi omezené podobě a tak Samsung přistoupil na online premiéru. Novinek samozřejmě představil víc, z mobilního hlediska to jsou vedle modelu A42 5G ještě tablet A7 a náramek Fit 2.

Nejprve však nejlevnější příspěvek výrobce do rodiny telefonů s podporou sítí páté generace. Těch je sice na trhu už docela dost, ale v drtivé většině jen v kategorii dražších a vyloženě drahých modelů. Asi hlavním důvodem jsou procesory s podporou 5G, kterých je zatím málo a vždy patří do kategorie čipů pro telefony vyšší střední třídy nebo pro top modely.

Třeba u Qualcommu to doposud byly jen čipy 765 a 865, či jejich varianty. Levný 5G procesor zatím nemá v nabídce ani Samsung v rámci svých čipů Exynos. Nový Samsung A42 5G by tak měl být osazený úplnou novinkou a to čipem Snapdragon 690, který je určený právě pro levnější telefony. Qualcomm tento procesor představil v červnu.

Samsung v poslední době výrazně zahušťuje portfolio, což poněkud komplikuje přehlednost. Od loňska modely áčkové řady označuje novým způsobem po desítkách: od nejlevnějších A10 po nejlepší A90 (v Asii prodává i modely A01). S každým dalším rokem pak přidá jedničku, letos jsou tak aktuální modely AX1. Potud by to nebylo až tak složité, jenže existují ještě vylepšené modely s písmenem s na konci (AX1s).

Takže na českém trhu se můžeme současně setkat s nedávno uvedeným loňským modelem A20s, celou plejádou letošních modelů, například A41 a pak i třeba s A21s. K tomu nyní přibývá první model pro příští rok A42. Pokud tedy Samsung logiku značení nezmění.

Doposud nejlevnějším modelem Samsungu s podporou 5G je Samsung A51 5G. Jenže ten vyjde na 11 990 Kč, což je docela dost. Varianta telefonu bez 5G stojí běžně 8 990 Kč, ale v akcích ho lze pořídit ještě výrazně levněji. U novinky Samsung cenu ještě nezveřejnil, ale podle všech indícií by se měla dostat pod 10 000 korun. Přesnou cenu se dozvíme s uvedením na trh, které však nebude hned, spíš až v posledním letošním kvartále.

Nakolik to bude zajímavá volba, toť otázkou, Samsung totiž zveřejnil jen několik parametrů. Displej bude typu SAMOLED s úhlopříčkou 6,6 palce. Procesor jsme již uvedli, operační paměť bude mít 4 GB a uživatelská 64 nebo 128 GB. Samsung levnější modely osazuje bateriemi s velkou kapacitou a platit to bude i zde. Článek bude mít kapacitu 5 000 mAh. Zadní fotoaparát má podle obrázků čtyři objektivy, podrobnosti však Samsung neuvádí.

Nižší střední třída mezi tablety

Samsung zároveň představil nový tablet za přijatelnou cenu. Výkonem samozřejmě zaostává za tablety řady S a nemá ani dotykové pero. Rozdíl je patrný ve srovnání s letošním modelem S6 Lite, tedy levnější verzí eskové řady tabletů. Ten stojí 9 999 Kč s wi-fi a 11 990 s mobilním připojením. To nový A7 bude stát mnohem méně, verze s wi-fi 5 999 Kč a varianta s mobilním připojením 7 499 Kč.

Základní parametry přitom mají tablety stejné, tedy SAMOLED displej s úhlopříčkou 10,4 palce a rozlišení 2 000 x 1 200 pixelů. U A7 samozřejmě chybí pero, které S6 Lite má. Jiný je i procesor, A7 má Snapdragon 662 a k tomu 3 GB operační paměti. Uživatelská je u uvedené ceny 32 GB, dvojnásobná se pravděpodobně na našem trhu prodávat nebude. Baterie pak má kapacitu 7 040 mAh. Prodej začne už v září.

Náramek za 1 400 korun

Další novinkou Samsungu je náramek Fit 2, který bude stát 1 400 korun a v prodeji bude od října. Sloužit bude především pro monitorování sportovních aktivit včetně měření tepu a dohlídne i na spánek. Baterie má sice miniaturní kapacitu 159 mAh, přesto na jedno nabití vydrží dva týdny, v úsporném režimu pak ještě o týden déle. Displej s rozlišením 294 x 126 je typu SAMOLED a má úhlopříčku 1,1 palce.