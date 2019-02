S herním smartphonem koketuje i Samsung. Mohl by překvapit koncepcí

O chystaném herním samsungu informoval již loni v červenci čínský „únikář“ MMDDJ. Už tehdy se spekulovalo, že by takové zařízení mohlo současně využívat i předností flexibilního displeje. Samsung by díky takovému spojení mohl na trh uvést naprosto unikátní zařízení, nahrává tomu i patent zveřejněný 29. ledna.

Žádostí podanou v říjnu 2017 se totiž společnost ucházela o udělení patentu na skládací herní smartphone s rozměrným flexibilním displejem umístěným na jeho vnější straně. To jej tedy odlišuje od již představeného prototypu skládacího smartphonu, u něhož dal Samsung přednost koncepci s displejem skrytým uvnitř zavřeného zařízení.

To není ovšem jediná designová odlišnost zamýšleného herního samsungu. Tu zásadnější prozrazují klouby na horní a spodní hraně telefonu. Malá část obrazovky po pravé straně displeje lze totiž překlopit, z druhé strany této části se totiž nachází ovládací prvky pro hraní her. Tím tedy odpadá nutnost připojovat k telefonu externí gamepad jako například v případě herního smartphonu Black Shark od Xiaomi (více viz Mobil pro hráče s gamepadem v ceně. Xiaomi překvapilo herním modelem). Speciální herní modul připravila například i Motorola pro běžný modulární model Moto Z.

Po levé straně úzkého pásu je umístěn čtyřsměrný ovládací kříž, po pravé je pak šest kruhových tlačítek rozmístěných do dvou řad. Nizozemský portál LetsGoDigital, který na základě uděleného patentu připravil designové návrhy herního skládacího samsungu, pak podotkl, že tato tlačítka by mohla sloužit i pro další účely. Například v režimu „tablet“ by totiž byla pohodlně přístupná pravému ukazováčku.

Není tak pochyb, že Samsung chce proniknout do nového tržního segmentu. Ten v současnosti patří společnostem Asus, Honor, Nubia, Xiaomi a Razer. Z minulosti lze zmínit snad jen herní model N-Gage, který se ovšem ukázal jako slepá cesta Nokie. O zhruba osm let později se do tohoto segmentu snažilo proniknout modelem Xperia Play i Sony, nástupce se ovšem herní xperia již nedočkala.