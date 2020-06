Samsung možná chystá zásadní novinku. Uvažuje o naklápěcích foťácích

Tři, nebo raději čtyři? Pět foťáků, není to už moc? Podle patentu Samsungu nikoliv, přestože pětifoťáková Nokia 9 PureView není až takovým prodejním hitem. Pro jihokorejskou společnost je nicméně počet použitých snímačů spíše okrajovou záležitostí, avšak ne nedůležitou. Podstatně zajímavější je, jak chce firma s takto početnou fotosestavou naložit. Lze usuzovat, že počet snímačů na zádech se bude odvíjet od toho, kde bude ten či onen model stát v hierarchii nabídky Samsungu.

Podle loni v prosinci u Světové organizace duševního vlastnictví podaného patentu, na který upozornil nizozemský portál LetsGoDigital, má mít totiž drtivá většina snímačů netradičně shodné parametry: čtyři nebo pět z nich (v závislosti na modelu) má mít ohniskovou vzdálenost 28 mm. Posledním do počtu má být pak teleobjektiv.

Taková sestava se tedy výrazně odlišuje od toho, na co jsme v současnosti zvyklí, kdy u početnějších fotosestav je hlavní snímač doplněn vesměs o širokoúhlý, teleobjektiv a snímač pro hloubku ostrosti. Proč by vlastně Samsung chtěl opomíjet foťáky odlišných parametrů, když každým z nich uživatel pořídí naprosto jiný záběr?



Dá se říci, že chce uživateli usnadnit práci. Každý ze snímačů shodných parametrů má být totiž opatřen naklápěcím systémem, naklápět se má ve svislé i vodorovné ose. Hlavní má být i nadále jen jeden z těchto snímačů, ty zbývající s ním pak mají spolupracovat. Senzory se přitom mohou naklápět nezávisle na sobě, stupeň naklopení bude záviset na uživatelem zvoleném režimu ve fotografické aplikaci.

Třeba ultraširoký panoramatický snímek by se tak dal pořídit ze stejné pozice jako standardní fotka, uživatel by nemusel kvůli potřebné šířce záběru měnit vůči focené scéně/focenému objektu svou pozici. Šířku i výšku výsledného záběru by totiž ovlivňoval právě naklápěním snímačů.

Samsungem patentované vylepšení má jediný cíl: vylepšit fotografické zážitky. Třeba natočením kamer dovnitř, tedy do středu by měl uživatel díky překryvu zorných polí dosáhnout takzvaného pano-bokehu, panoramatického snímku s rozostřeným pozadím. Při správné konfiguraci by navíc podle nizozemského portálu mělo být dosaženo také lepších výsledků při focení za horších světelných podmínek.