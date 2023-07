Pod kryt vložíte placičku třeba s brambůrky a automaticky se změní tapeta

Spolu s novými produkty představil Samsung i příslušenství pro ně. Jestliže dříve platilo, že přímo výrobce nabízel sice kvalitní, ale také dost konzervativní doplňky, tak tentokrát se Samsung docela odvázal. Kryty, řemínky a pouzdra hýří všemi barvami a některé jsou vyloženě hravé.

Samsung se tak pustil do vod doposud okupovaných firmami, které se na příslušenství specializují. Pro zákazníka je výhodou, že si může být docela jistý kvalitou produktu, což u příslušenství od třetích stran ne vždy platí. I když samozřejmě v tomto nabitém segmentu jsou i skvělé produkty.

Stejně jako je největší hvězdou soulské premiéry véčko Galaxy Z Flip 5, tak i mezi příslušenstvím je největší hvězdou kryt na tento telefon. Jmenuje se FlipSuit a je to primárně zcela průhledný plastový kryt na telefon. Sám o sobě ničím nezaujme, ale když si ho koupíte, tak k němu dostanete i dvě destičky. Ty v základním balení jsou jednobarevné, další bude možné dokoupit a tam už je výběr velmi pestrý.

Alespoň podle vzorků, které Samsung na premiéře produktů v jihokorejském Soulu ukazoval, si vybere každý. Některé jsou hravé, některé vtipné a některé potěší milovníky určitých produktů či příběhů. Na výběr byly třeba destičky s logem známých brambůrků Pringles nebo řetězce rychlého občerstvení.

A jak to funguje? V destičce je NFC čip, takže po jejím vložení mezi kryt a zadní část telefonu se destička s přístrojem spáruje a v podstatě okamžitě spolu začnou spolupracovat. Změní se animace na displeji podle tématu na kartičce, a to v podobě animovaného videa. Vypadá to efektně a části zákazníků se to bude líbit. Výrazné je to hlavně u otevřeného telefonu, kdy design destičky ladí s aktivní tapetou na velkém vnějším displeji novinky.

Základní sada krytu a dvou destiček se bude prodávat za 1 300 korun. Což není na pouzdro málo, ale zase to ani není nějaká přehnaná částka. Samotné destičky pak budou stát v řádu stokorun. Jaké designy budou na konkrétních trzích dostupné, však zatím nevíme. Výběr by však měl být velmi pestrý.

Nové doplňky pro tablet i hodinky

Z dalšího příslušenství nás zaujal i kryt na větší model Galaxy Z Fold 5. Ten podporuje dotykové pero, ale to ani v této generaci nejde vložit přímo do těla přístroje. Řešením je tak pouzdro, které má na zadní straně pero připnuté. To je v nové generaci tenčí než dřív, takže se podařilo zmenšit celou tloušťku pouzdra. Ale i tak je dost silné. Samotné pero se do pouzdra zacvakne a povolí přes pojistku. To funguje bezproblémově.

V případě hodinek Galaxy Watch 6 výrobce sází především na režim kontroly spánku. Takže vedle různých pestrobarevných řemínků nabízí jako příslušenství i řemínky spací. To kdyby někdo nechtěl spát s hodinkami na ruce a třeba silikonovým řemínkem. Ten spací je textilní a měl by být maximálně pohodlný. Jinak si zájemci mohou vybírat z řemínků z různých materiálů včetně kovových tahů.

Pro tablety Galaxy Tab S9 pak Samsung připravil zajímavá pouzdra včetně takových, jejichž motivy zaujmou i děti či mládež. Jen je otázkou, zda tablety v cenovém rozpětí 22 až 45 tisíc korun budou běžným produktem pro tuto cílovou skupinu. Ale to může být jen náš evropský pohled. V Asii jsou podobné motivy oblíbené u dospělých, stejně jako zde frčí obchody s různými figurkami a plyšáky, které rozhodně nejsou primárně určené dětem.