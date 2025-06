Aktuálně se žádné velké slevy smartphonů nekonají, takže kdo si chce pořídit nový kousek od Samsungu, může využít akci výrobce. Jen místo dnes tak obvyklé online objednávky bude zájemce muset dorazit fyzicky do OC Smíchov na pražském Andělu. A to v pátek 6. června.

Značková prodejna Samsungu se otvírá po rekonstrukci a v rámci toho připravil Samsung významné slevy na široké portfolio produktů. Prodejna se otevře ve 12 hodin, ale zájemci asi budou muset přijít dřív.

Samsung prozradil akční ceny jen u mobilních zařízení: smartphonů, hodinek nebo SmartTagů. Ve slevě však budou i televizory s OLED obrazovkami, nebo modely z řad The Grame nebo The Serif. V jejich případě Samsung uvádí slevy až 40 procent, v některých případech navíc v kombinaci s dárkem v podobě soundbaru nebo herní konzole.

Slevy budou platit i na některé produkty bílé techniky. Pro zákazníky je však komplikací to, že počet zlevněných kusů je výrazně omezený. U mobilních produktů je to od 20 do 50 kusů od jednoho modelu, u ostatního zboží „do vyprodání zásob“.

Slevy mobilních zařízení jsou uvedeny v tabulce, u smartphonů se pohybují od 2 500 korun u modelu A55 do 14 000 korun u rozkládacího Samsungu Z Fold 6. Nutno dodat, že Flip i Fold se zhruba za měsíc dočkají nástupců a A55 je loňský model.

Ovšem slevy jsou i na aktuálních modelech řady S. Základní S25 vyjde po slevě na 15 999 Kč a vrcholný S25 Ultra pak na 26 999 Kč.

Zajímavé jsou i slevy chytrých hodinek, třeba fitness náramek Galaxy Fit 3 vyjde jen na 500 korun, nebo sluchátka Buds FE na tisícovku.