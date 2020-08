Samsung váš mobil vypátrá, i když není připojený k internetu

Čerstvá softwarová aktualizace pro nástroj „Najít moje mobilní zařízení“ obsahuje i způsob, jak lokalizovat váš telefon bez nutnosti jeho připojení k internetu. Zní to možná zvláštně: jak je možné se s telefonem spojit v případě, že on sám není dostupný?



Funguje to na principu jakéhosi „komunitního propojení“, kdy se skrze připojení Bluetooth navzájem vidí jiná zařízení řady Galaxy. Technicky tak je možné váš telefon najít díky tomu, že někdo jiný s modelem od Samsungu bude poblíž a jeho mobil pak na internet vyšle upozornění, že vidí ten váš ve své blízkosti. To by vám následně mělo pomoci telefon lépe najít.

Neplatí to navíc jen pro mobily, ale i jiná zařízení, jako jsou například hodinky či sluchátka. To vše je totiž viditelné pro ostatní telefony, tedy v případě potřeby je možné je pomoci lokalizovat. Samozřejmě ve všem hraje roli štěstí, a pokud jsou poblíž třeba jen samí uživatelé s iPhony, máte zkrátka smůlu.

Funkce je navíc v základu vypnutá, takže ji musíte nejdříve manuálně povolit. Naopak je také možnost šifrovat vaši polohu v režimu offline, pokud si přejete udělat přesný opak toho, čím je možnost komunitního sledování polohy zařízení.

Otázkou samozřejmě také je, nakolik by taková funkce mohla být případně zneužitelná. Fakt, že by zařízení mohla být nalezeno i v offline režimu (byť ovšem ne zcela vypnutá), by mohlo být potenciální bezpečnostní riziko. Samsung nicméně ubezpečuje, že funkci se hodí zapínat hlavně v případě, kdy například cestujete do zahraničí a nemůžete se spolehnout na svá mobilní data či dostupnost wi-fi sítě. Zkrátka ji využívat ve specifických situacích jako pojistku, než ji mít vždy zapnutou.